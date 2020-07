DIICOT, dupa clasarea partiala a dosarului "10 august": A existat o complicitate morala a protestatarilor pasnici din Piata Victoriei. Nu toate "victimele colaterale" au fost si "victime inocente"

Mai mult, DIICOT spune ca nu toate "victimele colaterale" ale violentelor din Piata Victoriei au fost si " victime inocente".In documentul intocmit de DIICOT, prin care sefii Jandarmeriei au fost exonerati de orice vina pentru interventia in forta impotriva oamenilor prezenti in Piata Victoriei, procurorii spun ca, dupa ora 16,00, o parte dintre manifestanti au exercitat actiuni violente asupra dispozitivului de jandarmi , in care au aruncat cu sticle si pietre.Procurorii arata ca incercarea jandarmilor de a-i extrage din multime pe cei violenti a inregistrat un esec, mai ales din cauza atitudinii protestatarilor pasnici."Incepand cu aceasta ora, efectivele Jandarmeriei Romane au folosit materialele si mijloacele din dotare, inclusiv substante iritant-lacrimogene, punctual, pe directia unde se aflau persoanele care se manifestau violent, in scopul impiedicarii patrunderii in obiectiv, asigurarii protectiei personalului, respectiv realizarii manevrei de forte in vederea izolarii si extragerii din multime a persoanelor violente, operatiuni sortite de cele mai multe ori esecului, in conditiile in care protestatarii asumati ca fiind pasnici dezavuau prin huiduieli, gestica si manifestari violente demersurile fortelor de ordine", precizeaza DIICOT.Procurorii spun ca modul de exercitare a violentelor asupra fortelor de ordine "a avut un caracter de noutate, reflectand o mutatie in plan actional".Astfel, agresiunile s-au manifestat de-a lungul intregului dispozitiv, cu mobilitate crescuta, atat in zona de contact, cat si in interiorul masei de participanti (din randurile 2, 3 si in adancime).DIICOT spune ca, in ciuda apelurilor repetate adresate protestatarilor pasnici de a se delimita de persoanele care se manifestau violent, primii chiar ''s-au amuzat'' de violentele exercitate impotriva fortelor de ordine."Cu toate ca apelurile repetate ale Jandarmeriei au ramas fara raspuns din partea protestatarilor pasnici care nu s-au delimitat de cei care au exercitat in mod constant violente asupra fortelor de ordine, reprosul formulat la adresa modului de gestionare de catre Jandarmerie a evenimentelor din data de 10 august 2018 s-a centrat pe lipsa demersurilor de extragere a persoanelor violente din randurile manifestantilor", mentioneaza DIICOT.Procurorii afirma ca, pe intreg parcursul evenimentelor din data de 10 august si din noaptea de 10/11 august, jandarmii au initiat si operat, "atunci si acolo unde o astfel de interventie prezenta garantii de siguranta pentru personalul propriu si perspectiva unei afectari minime a celorlalti participanti la manifestare", extragerea din multime a persoanelor identificate ca avand un comportament violent, dar "respectivul gen de interventie nu s-a bucurat de sustinere nici macar din partea protestatarilor asumati ca fiind pasnici, reactiile acestora (injuraturi, huiduieli, gesturi amenintatoare, etc.) acompaniind actiunile celor care prin manifestari violente puneau in pericol nu doar integritatea corporala a fortelor de ordine, dar, in egala masura, ii puneau in pericol si pe ceilalti participanti la protest".In documentul DIICOT se face si o analiza a unor concepte precum "complicitate morala", "victime colaterale" si "victime inocente", pentru a descrie atitudinea protestatarilor pasnici, care nu au colaborat cu fortele de ordine.Practic, anchetatorii au tras concluzia ca nu toate victimele "colaterale" ale interventiei jandarmilor au fost si victime "victime inocente"."Conceptul de complicitate morala, utilizat in Dreptul penal ca desemnand 'un ajutor sau sprijin care vizeaza latura psihica a faptei savarsite de autor si consta in actul de natura sa intareasca moralul acestuia la comiterea faptei', impune in cauza luarea in discutie a distinctiei existente intre conceptul de 'victima colaterala' a confruntarii unor terti si cea de 'victima inocenta' a aceluiasi gen de manifestare. Urmarirea penala efectuata in cauza a materializat probator faptul ca nu toate victimele asociate conceptului de 'victima colaterala' a actiunilor intreprinse de jandarmi impotriva persoanelor care manifestau un comportament violent sunt si 'victime inocente' in sensul in care, desi au depus toate diligentele pentru a nu fi asociate pe palierul sustinerii sau incurajarii actiunilor persoanelor violente, delimitandu-se de acestea, au suferit totusi vatamari in urma actiunii fortelor de ordine", se arata in documentul DIICOT."Cu titlu de exemplu si fara pretentia de a constitui cea mai reprezentativa dintre multiplele situatii de acelasi fel, ilustram prin cateva capturi de ecran modul sugestiv in care protestatari, aparent pasnici, cad victime colaterale, dar nu inocente, actiunilor jandarmilor de respingere a atacurilor initiate asupra lor de catre protestatarii violenti", adauga DIICOT.Astfel, in ordonanta de clasare au fost inserate fotografii care ilustreaza "atitudinea" protestatarilor pasnici, capturile foto fiind insotite de scurte explicatii: "Pe un fond de acalmie se forteaza gardul la contact cu jandarmii", "Lucrurile incep sa se precipite", "Din spate se arunca cu obiecte", "Un pet loveste un jandarm in casca", "Se intervine cu substante lacrimogene pentru a se elibera presiunea pe zona de contact", "Protestatarii reactioneaza violent impotriva fortelor de ordine", "Unii protestatari se arata amuzati de situatie, incurajand prin comportamentul lor actiunile violente indreptate impotriva jandarmilor, context in care...un alt protestatar apreciaza ca jandarmii ar trebui stropiti cu lichide", "In timp ce protestatari asumati ca pasnici dezaproba actiunea jandarmilor, din spatele lor alti protestatari continua sa arunce cu diferite obiecte in fortele de ordine".