DIICOT si-a cumparat sediu nou de la dezvoltatorul ungaro-israelian al mostenirii Gojdu de la Budapesta

Unul dintre israelieni, rezident vechi in Ungaria, este fondatorul si CEO-ul companiei maghiare care a renovat si dezvoltat cladirile din cartierul vechi evreiesc al Budapestei care au apartinut in secolul al XIX-lea avocatului si filantropului macedo-roman Emanuil Gojdu, a carui mostenire a fost ani la rand subiect de disputa intre Romania si Ungaria, dar si de scandal intre politicienii romani.Dezvoltatorul, Art Diamond Real Estate SRL din Bucuresti, a inceput lucrarile de constructie la cladirea de pe strada Sfanta Vineri nr. 33 din zona Unirii, din 2015, iar in 2017, reprezentantii companiei estimau valoarea totala a investitiei, aflata in derulare, la circa 8,5 milioane euro, cu tot cu terenul, si mentionau ca se mai gandesc daca imobilul va fi rezidential sau de birouri, noteaza Profit.ro Tot in 2017, la finalul anului, Guvernul Tudose a aprobat necesitatea si oportunitatea achizitionarii de catre DIICOT a unui sediu nou, de cel putin 10.000 mp, in conditiile in care institutia sta din 2014 cu chirie in actualul sediu din Calea Grivitei, cu suprafata de 5.600 mp, din care utili 3.400 mp. Chiria platita de procuratura anti-mafia in Grivitei este de 56.500 euro pe luna, adica 678.000 euro pe an.Pe 17 decembrie 2020, in ultima sedinta a fostului Guvern Orban, a fost reaprobata necesitatea si oportunitatea achizitiei de catre DIICOT a unui nou sediu. Potrivit Executivului, DIICOT initiase de dinainte demersuri in vederea achizitionarii cladirii si terenului situate in Bucuresti, strada Sfanta Vineri nr. 33, sectorul 3, si platise pana la acel moment vanzatorului, "in cadrul raporturilor contractuale" cu acesta, suma de 71,31 milioane lei (cu tot cu TVA), cea aprobata de Guvernul Tudose in 2017, relateaza Profit.ro.CITESTE SI: