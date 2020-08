Doi ani de la violentele din 10 august 2018, niciun vinovat: 57.000 de persoane ii cer procurorului general redeschiderea anchetei

"Pentru a mai avea incredere in justitie , vrem sa vedem o ancheta temeinica si impartiala, care sa descopere vinovatii pentru represiunea din 10 august. Altfel, riscam ca ancheta 10 august sa devina un nou dosar, precum dosarele Revolutiei si Mineriadei", se arata in textul petitiei.Aceasta petitie a fost initiata dupa ce, DIICOT a anuntat public ca i-a scos de sub urmarire penala pe sefii din Jandarmerie, care ar fi comandat jandarmilor din Piata Victoriei sa intervina abuziv. O parte a anchetei a fost declinata la Parchetul Geeral.Reprezentantii Comunitatii Declic i-au inmanat Procurorului General petitia si i-au solicitat sa analizeze cu celeritate solicitarea a zeci de mii de cetateni, care asteapta sa fie facuta dreptate pentru sutele de victime din 10 august 2018: ".""Am fost toti in strada pentru a apara independenta Justitiei din Romania. Acum nu cerem altceva decat ca justitia sa functioneze pentru toti cetatenii.", declara Catalina Hoparteanu, reprezentant al Comunitatii Declic.Comunitate Declic anunta ca daca Procurorul General nu va tine cont de solicitarea a zeci de mii de romani, va fi continuata procedura in instanta si va deschide chiar o actiune la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, daca va fi necesar.