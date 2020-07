Dosarul 10 august: Un membru al comunitatii Rezist contesta clasarile date de DIICOT in cazul sefilor Jandarmeriei

Nemultumiti de decizie

"Am depus plangere impotriva masurii clasarii cauzei fata de cadrele din Conducerea Jandarmeriei Romane, dispusa prin ordonanta din 26 iunie 2020.Sper ca procurorul ierarhic superior sa tina cont de decizia CCR 302/2017. Astept solutia la plangerea depusa,conform legii in vigoare," scrie Raduna pe Facebook Mai multe grupuri civice, printre care se afla si Geeks for democracy, au condamnat saptamana trecuta decizia DIICOT de a clasa, din Dosarul 10 august, parte care se refera la acuzatiile aduse conducerii Jandarmieriei.Decizia i-ar exonera pe "comandantii fortelor de ordine de raspunderea asupra unor fapte documentate in plangerile celor peste 700 de reclamanti, fapte care nu aveau cum sa se produca fara aportul direct" al acestora, spun reprezentantii a 27 de grupuri civice.