Dosarul "Ayahuasca": Complicele fostului sef "Doi si-un sfert", Gelu Oltean, a fost lasat sa plece in Marea Britanie

Samanul din Dambovita

Un dosar in care principalii acuzati sunt Gelu Oltean, fostul sef al DIPI, serviciul secret din Ministerul de Interne, si iubita acestuia, Vanessa Youness.Lishman Thomas Ivor Mowbray este judecat sub control judiciar. El si a fost arestat cateva luni la finalul anului 2019, inceputul anului 2020."In temeiul disp. art. 215 alin. 8 din Codul de procedura penala, admite cererea formulata de catre inculpatul Lishman Thomas Ivor Mowbray, privind modificarea masurii preventive a controlului judiciar, in sensul ca incuviinteaza parasirea temporara a teritoriului Romaniei si deplasarea acestuia in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, in perioada 18 decembrie 2020- 8 ianuarie 2021.Dispune traducerea de urgenta a minutei si a incheierii in limba engleza, urmand ca onorariul sa fie achitat traducatorului de limba engleza din fondurile Ministerului Justitiei. In temeiul dispozitiilor art.275 alin.3 din Codul de procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat cu procesul penal, raman in sarcina statului.Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare," este minuta magistratilor din 11 decembrie. Decizia nu a fost contestata de procurori, potrivit portalului instantelor. Potrivit procurorilor DIICOT, Gelu Oltean si iubita acestuia, Vanessa Youness, initiasera o afacere de turism religios-medical, in care foloseau o bautura traditionala a triburilor amerindiene, ce are ca baza DMT - dimethyltryptamine - drog halucinogen de mare risc din familia triptaminelor.Participantii plateau 550 de euro de persoana, daca acceptau sa fie cazati in camere pentru doua persoane, sau 1.100 de euro de persoana, daca doreau sa stea singuri. La ultimul eveniment organizat, in timpul caruia au intervenit procurorii DIICOT, au fost prezente 38 de persoane. Deci profitul in cazul acestei afaceri era unul consistent.Potrivit datelor din dosar, samanul de la ceremonia din Dambovita era cetateanul britanic Thomas Ivor Mowbray Lishman, despre care o parte din mass-media a dezvaluit ca ar fi un fost agent MI 6 - serviciul de informatii externe al Marii Britanii, dar aceasta informatie nu a fost confirmata oficial.In fata judecatorului de la Tribunalul Brasov, care l-a arestat, barbatul a declarat ca a activat in armata britanica, iar dupa ce a parasit cariera militara a lucrat in Liban si Haiti. "Eu nu vreau sa fac rau societatii, chiar am transformat vietile oamenilor in bine, de la prim-ministri, ministri, oameni de afaceri, persoane care erau foarte bolnave", a explicat Thomas Lishman.Pe retelele sociale ale unor grupuri in care se discuta despre samanismul amerindian, Thomas Lishman este prezentat ca fost combatant in Irak si drept "Maiorul Tom". Intr-un document din 1988, numele lui Thomas Lishman apare oficial ca fiind locotenent grad 2 in Regimentul Regal de Artilerie.