Cazul fetei in pragul comei alcoolice, inchisa in sala de sport de un profesor: Politistii propun "pasarea" anchetei catre DIICOT

"In temeiul sesizarii din data de 11 iunie a.c., formulata de membri ai Consiliului de Administratie si mai multi presedinti de clasa, din cadrul unei institutii de invatamant de pe raza judetului Ilfov, politistii Statiunii Snagov au deschis un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal, santaj, abuz in serviciu, acces ilegal la un sistem informatic si lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate", a anuntat, miercuri, Politia Judeteana Ilfov.In urma cercetarilor, politistii din Snagov au extins cercetarile cu privire la alte trei infractiuni , respectiv de pornografie infantila , omisiunea sesizarii si act sexual cu un minor."Avand in vedere cele de mai sus, la data de 23 iunie a.c., dosarul de urmarire penala a fost inaintat Tribunalului Ilfov cu propunere de declinare a competentei materiale catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ", a precizat sursa citata.Potrivit stirileprotv.ro, ancheta a inceput dupa ce o fata de 15 ani, eleva in clasa a opta la o scoala din Ciolpani, a baut alcool in unitatea de invatamant impreuna cu colegii, iar apoi a fost gasita de un profesor si inchisa in sala de sport, fiind aproape in coma alcoolica. La finalul programului, ea a fost lasata sa plece acasa, insa a ajuns doar pana intr-un parc din apropiere, unde a fost gasita de un parinte.De asemenea, copiii ar fi distribuit pe telefoane fotografii indecente cu fata, care ar fi fost facute in afara scolii.