STENOGRAME Achitat de justitia din Romania, unul dintre interlopii de top din Craiova este la un pas sa fie extradat in SUA. Acuzatiile: Trafic de migranti la granita cu Mexicul

Risca 15 ani in SUA

In fata judecatorului

Avocati: Este bolnav

Judecatori: Poate fi extradat

Sunt fapte din perioada 2013-2019

Au spart cea mai pazita frontiera din lume

"FBI-ul direct"

Cele cateva cuvinte

"Maya e calendarul acela mayas"

"Cu cei de la Emigrari nu te joci"

"Mai dai si spaga, mai dai si aia"

Potrivit sentintei, barbatul urmeaza sa fie extradat in SUA. Solicitarile de arestare si de extradare ale lui "Luis" vin dupa ce intr-un caz similar, judecat in Romania, in 2015, interlopul a scapat de acuzatii . Instantele din Craiova l-au achitat definitiv pentru o parte din acuzatii, iar in cazul unor infractiuni de inselaciune , judecatorii au decis "incetarea procesului penal", deoarece barbatul s-a impacat cu victimele, le-a inapoiat banii si a incheiat acorduri la notariat. Un caz care a fost instrumentat de procurorii DIICOT in colaborare cu agenti FBI.In cazul in care SUA cer acum extradarea lui "Luis", magistratii americani il acuza de mai multe infractiuni grave, printre care conspiratie la aducerea unor migranti in scopul obtinerii unui castig financiar si trafic de migranti - aducerea de migranti nedocumentati in SUA in scopul obtinerii unui castig financiar, infractiuni care in SUA se pedepsesc cu pana la 15 ani de inchisoare "Luis" este acuzat ca a in schimbul unor sume de bani cuprinse intre 3.000 de dolari si 5.000 de dolari a introdus ilegal pe teritoriul SUA mai multi cetateni romani. Era vorba de treceri frauduloase ale granitei dintre Mexic si SUA, care au loc pe langa punctele de trecere ale frontierei de la Ysidoro (Statul California), Calexico (Statul California) si Rio Grande City (Statul Texas).Vorbim despre fapte care ar fi avut loc in perioada 2013-2019.Pe 25 iunie 2020, "Luis" a afost adus in fata unui magistrat roman de la Curtea de Apel Craiova care avea pe masa solicitarea colegilor americani.Procurorul de sedinta a explicat ca "Luis" a fost intr-adevar judecat in Romania pentru acelasi gen de fapte, fiind si achitat, fiind vorba despre fapte comise in perioada 2011-2012, ".""Luis" a lasat apararea in sarcina a doi avocati cu experienta. In pledoaria lor, cei doi avocati alesi au cerut respingerea arestarii si a extradarii.," a explicat unul dintre aparatori.Au fost ridicate mai multe exceptii procedurale, adevarate chichite avocatesti, dar au fost subliniate si problemele medicale ale lui "Luis", plus ca ii mai are in ingrijire si pe parintii sai.Curtea de Apel Craiova a respins in primul rand exceptiile ridicate de avocati, care spuneau ca infractiunile pentru care "Luis" este cercetat in SUA, nu ar avea corespondent in Codul penal din Romania."In speta, persoana extradabila este acuzata ca a desfasurat activitati menite sa asigure intrarea ilegala in Statele Unite ale Americii a mai multor cetateni romani, iar art.263 alin.1 C.p., incrimineaza traficul de migranti, constand in racolarea, indrumarea, calauzirea, transportarea, transferarea sau adapostirea unei persoane, in scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a Romaniei.De altfel, infractiunile la regimul frontierei de stat sunt prin specificul lor marcate de protectia granitelor proprii, fiind normal ca legislatia interna a unui stat care sanctioneaza abateri de la regimul frontierei de stat sa se refere la frontiera propriului stat.," explica Curtea de Apel Craiova.Dupa ce analizat sentinta de achitare a lui "Luis", instanta a constatat ca extradarea acestuia in SUA este ceruta pentru alte infractiuni."Curtea mai apreciaza ca, in speta, nu sunt indeplinite conditiile art.5 din tratatul de extradare dintre Romania si Statele Unite ale Americii, pentru a refuza extradarea, deoarece," precizeaza Curtea de Apel Craiova.Judecatorii l-au arestat preventiv pe "Luis" si au decis extradarea acestuia. Barbatul insa a contestat decizia la Inalta Curte, iar intregul caz se va muta la Bucuresti. Urmatorul termen de judecata este stabilit pe 9 iulie.Dosarul in care Luigi Cristinei Popescu, zis "Luis", a fost judecat pentru fapte din 2011-2012, este plin de interceptari si marturii ale victimelor. Zeci de romi care voiau sa ajunga in SUA sau Canada i-au platit mii de dolari pentru servicii.Ancheta DIICOT a dezvaluit cum sute de romi au migrat ilegal in Statele Unite ale Amercii si Canada. Acestia au spart cea mai bine pazita frontiera din lume, anume granita dintre SUA si Mexic. Este vorba de un zid inalt de 5 metri, care are camere de supraveghere si senzori care detecteaza orice miscare. In ciuda dotarilor, americanii s-au dovedit a fi fara aparare in fata rromilor de pe meleagurile noastre, astfel ca echipele de graniceri au anuntat autoritatile din Romania.Fiecare rom care voia sa ajunga in Tara Fagaduintei trebuia sa scoata aproximativ 8.000 de euro. Daca platea dupa ce ajungea la destinatie, suma crestea proportional.Pe 29 august 2012, "Luis" discuta cu o persoana care avea un telefon cu prefix de California.Mai, Titele, sa traiesti! Ai auzit ca s-a dat lumea inapoi, da? Ti-a spus si tie Nelida, c-ai vorbit cu femeia acum o ora, daca nu ma insel. Vezi ca o sa pleci duminica, o sa fii pe Terminalul 3. O sa vina omul, o sa te ia de mana si o sa te dea afara, pe tine si copiii. Nu se mai poate intra decat pe relatia asta pe care o am. Te duci si faci ce spun eu, pentru ca eu raspund de biletele tale de drum si de dus si de intors si sa ajungi in America. Si faci ce spun eu, te rog frumos, e subiect inchis acesta, nu mai avem ce sa discutam de bilete.Altceva intreaba-ma, te rog frumos. Nu pot, n-am cum sa bag, fratele meu. Stii ce a fost acolo?In ziua de 16 august 2012, "Luis" discuta cu un amic.Am trimis banii, i-a luat pe toti 20 sa-i duca, 19 persoane.Bine, boss.I-am spus lui Cantemir ce are de facut, le-am spus la toti sa m-asculte, le-am facut conversatie, am dat telefonul pe tare. Tot ce le-am spus eu din gura asa sa faca, cum a facut si Cristi si Monica si toti. Sa nu cumva sa vorbeasca neintrebati pe acolo, ca tampitele, sa se apuce iar sa vorbeasca ele mult ca sunt femei.Sa zica cateva cuvinte.Cateva cuvinte: "Azil politic, treburi, socoteli, copiii nostri sunt persecutati, vrem sa le facem un viitor."Atat..."In ziua de 12 septembrie 2012, "Luis" ia legatura cu Catalin, care avea un numar de telefon cu prefix din Guatemala.E perfect asa. Vezi ca am vorbit cu cine trebuie sa vorbeasca, pana unde va duce el si tot ce sa opriti. Inainte de a intra in Mexic cu doua ore, acolo la Cancun..., vezi ca nu stie asta care e, parola care este la vamesii care te asteapta si la omu' care te asteapta acolo, nu-i mai spui lu' asta, asta o stiti pentru voi, decat spuneti ca mergeti la ruinele Maya, atat "ruine Maya". E dat numele vostru, e dat absolut tot. "Ruine Maya", atat....Brasov, vezi sa nu mai stie acela din masina, eu maine s-ar putea sa am pe cineva, unde esti, vezi ca-ti pun 500, 700, 800, nu se stie, cat am, ce putere am, maine iti pun. In momentul cand mergi ca sa te lase sa intri in Mexic, la Cetumal, acolo se numeste Cetumal, am dat numele tau, la sotie si la toata lumea din masina, deci nu stie omul acela din masina ce fac eu, ca eu am alt om acolo si parola decat atata o spui la om: "Ola, ola, buenos dias, ruine Maya". Te intreaba unde te duci, la ruinele Maia. Imediat cand ai trecut, te asteapta om si te pune in masina. E omul in vama , direct in vama. Ruine Maya sa tii minte. Maya e calendarul acela mayas.In data de 7 august 2012, "Luis" discuta, in limba spaniola, cu Carlos, aflat in Mexic.Da, chestia e ca eu am avut probleme mari, tu stii, cu cei de la Emigrari nu te joci.Cu cei de la Emigrari nu te joci in nici o tara din lume, cu atat mai putin in Mexic, in Statele Unite, acolo e foarte important.Atunci, le dam mai mult, le vom da mai mult de 2.000 de dolari.Nu, le dam acum 1.000 si mai avem 1.000, care se pot da in orice zi. Da?Ok, dar cand le vom da aceste mii?Miile astea... eu acum sunt pe strada, e 03:00 dimineata in tara mea, intreb aici, unde sunt, pentru ca sunt in alt oras, un taximetrist sa-mi spuna de un Western Union, cum e Electra in Mexic, care sa lucreze toata noaptea si ziua, non-stop. Eu nu dorm cand se intampla asa ceva, pentru ca situatia a fost asa: tiganul asta nu mi-a platit, trebuia sa-mi plateasca inca 3.000 si imi zicea cand era in Los Angeles ca-mi trimite bani. Asta-i viata. Eu pot fi inselat o data, a doua oara nu....Te rog! De la primul care soseste pana anul viitor, fiecaruia ii bagi minim 50, fiecaruia ii bagi minim 50.Ok, perfect. Ok. Acum trebuie platiti cei de la Emigrari pentru ca oamenii astia ies in noaptea asta si eu nu vreau sa am probleme...In ziua de 07 august 2012, "Luis" este contactat de un amic.Salut, Clujene! I-am spus, am vorbit cu baiatul, o sa-i pun 700 de dolari acum, ce mai iau, ce mai fac rost, o sa-i mai pun. N-am ce sa fac. Eu am trimis bani la toate femeile alea de sunt barbatii lor arestati. Am trimis bani si la aia care stau in Mexic. Dintr-o mie de dolari care o iau eu de la ei si 1500 la adulti, sa le trimit si banii inapoi, sa le platesc si trecerea, sa le platesc si la Cancun, pai de aia ma suna o mie de oameni, ca la un moment dat o dau si la prosteala. Mai dai si spaga, mai dai si aia, ajungi sa bagi in buzunar...De ce le trimiti bani?Pai cum, daca femeile sunt pe strada si ei ma roaga din puscarie si se jura pe copii ca-mi da banii cand iasa? Sa nu-i cred?