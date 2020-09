Dosarul "Tabita Tour" a revenit in camera preliminara, la Tribunalul Alba, dupa ce a fost "plimbat" pe la Bistrita si Bucuresti. Acuzatiile aduse de DIICOT familiei Sighiartau

Inregistrat la Tribunalul Alba, in iulie 2019, dosarul a fost scos de pe rol si trimis la instanta similara din Bistrita-Nasaud. Judecatorii de aici au considerat ca nu sunt competenti si au sesizat Inalta Curte de Casatie si Justitie. In final, instanta suprema a decis ca dosarul se va judeca la Alba Iulia. Termenul urmator a fost stabilit pentru data de 21 septembrie 2020.Sapte persoane cu functii de conducere in doua societati cu obiect de activitate transportul intern si international de persoane sunt acuzate de constituirea unui grup infractional organizat si evaziune fiscala in valoare de sute de mii de euro. Cercetarile au inceput in anul 2013, cand doi dintre reprezentantii grupului, Sighiartau Gavril senior si Sighiartau Ioan Eugen, au fost retinuti pentru 24 de ore.Procurorii DIICOT Alba Iulia au efectuat atunci perchezitii la sediul central al firmei din Bistrita-Nasaud si la puncte de lucru din alte judete. Pe langa cei doi proprietari au mai fost trimisi in judecata Sighiartau Gavril junior, Sighiartau Gelu Petrica, Ani Tabita Mihaela, Coman Leia Eugenia si Sighiartau Ionela Cristina. Parti responsabile civilmente sunt firmele Tabita Tour SRL, Filadelfia SRL si Plus Filadelfia Service SRL. Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Alba in 2 iulie 2019. Cei mai multi dintre inculpati sunt rude cu parlamentarul PNL Robert Sighiartau, secretar general al partidului.Filadelfia este un grup bistritean de firme detinut de familia Sighiartau cu activitati in domeniile transport rutier de persoane, intern si international (Tabita Tour), turism (Filadelfia Turism), asigurari (DirektAsig), transport de marfa (Filadelfia Marfa) si constructii (Filadelfia Constructii). Transportatorul Tabita Tour a raportat pentru 2019 o cifra de afaceri de peste 77,9 mil. lei (16,4 mil. euro), in crestere cu 7,5% fata de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finantelor. Compania a realizat anul trecut un profit net de peste 3,7 mil. lei (794.000 de euro), mai mult cu 42% fata de anul precedent. Tabita Tour a ajuns in 2019 la un numar mediu de 256 de angajati.Pe aceeasi tema: