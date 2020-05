Femeia acuzata de propaganda terorista a fost retinuta de procurorii DIICOT din Timisoara

Ziare.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, femeia este acuzata de savarsirea infractiunilor deConform DIICOT, incepand cu anul 2019, femeia a cunoscut "un proces treptat de radicalizare", prin intermediul contactelor stabilite in mediul virtual cu diferiti sustinatori ai "unei organizatii teroriste din Orientul Mijlociu".In acest context, femeia a accesat in mod repetat materiale de propaganda terorista, in scopul insusirii ideologiei teroriste, ca parte a procesului de radicalizare, si a promovat in mediul virtual, in mod repetat si cu frecventa ridicata, mesaje de propaganda a ideilor si conceptelor radical islamiste, specifice organizatiilor teroriste musulmane, folosind in acest scop diferite aplicatii de mesagerie si, de asemenea, prin intermediul sistemelor informatice si a mijloacelor de comunicare electronica proprii."Astfel, prin intermediul unei retele de socializare, utilizand diferite profile,Acesti cetateni straini au rolul de a recruta diferite persoane, in scopul insusirii ideilor si credintelor fundamentaliste, scop in care posteaza constant mesaje si simboluri specifice organizatiei teroriste din Orientul Mijlociu, filme si fotografii cu arme sau luptatori inarmati, scene de lupta, executii de prizonieri, pregatirea atentatorilor sinucigasi, predici ale unor clerici radicali", sustine DIICOT.In mediul virtual, spun procurorii,si a manifestat constant opinii radical anti-occidentale, aceasta aratandu-si disponibilitatea de a lupta de partea fundamentalistilor islamici."Pe parcursul procesului de radicalizare, suspecta a facut obiectul unor sesiuni de pregatire contrainformativa din partea cetatenilor straini cu care a dezvoltat relatii de colaborare, menite sa-i asigure o cat mai buna conspirativitate a activitatilor derulate si sa ingreuneze capacitatile de monitorizare din partea organelor statului.In acest sens,, precum si multiple posturi telefonice si cartele reincarcabile, pe care era invatata sa le schimbe la intervale regulate de timp. De asemenea, la indicatiile colaboratorilor straini, suspecta a receptionat si a inceput sa foloseasca si o serie de aplicatii de tip VPN, al caror scop este criptarea comunicatiilor dintre parti. Totodata, suspecta si-a aratat", precizeaza DIICOT.