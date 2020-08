Fost sef la Crima Organizata Cluj, retinut. El ar fi fost liderul unei grupari de detectivi care santaja oameni de afaceri

"La data de 15 august 2020, politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizata - I.G.P.R. si procurori D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala au efectuat o actiune operativa pentru destructurarea unei grupari de criminalitate organizata, in Cluj-Napoca si localitatea Floresti, judetul Cluj", informeaza I.G.P.R. printr-un comunicat.Astfel, a fost realizata o actiune de prindere in flagrant delict, urmata de efectuarea a sase perchezitii domiciliare si punerea in executare a patru mandate de aducere, emise pe numele celor banuiti.Din cercetari a reiesit ca liderul gruparii ar fi administrat o firma de detectivi, sub paravanul careia ar fi realizat in fapt activitati de supraveghere si monitorizare constanta, in mod ilegal, a unor oameni de afaceri, cu scopul de a-i santaja.Liderul gruparii ar fi identificat potentiali oameni de afaceri santajabili, iar, ulterior, cu sprijinul altor trei persoane, i-ar fi supravegheat ilegal, prin montarea unor dispozitive tehnice de interceptare a conversatiilor in mediul ambiental, pe autovehicule sau in sediile birourilor ori in locuintele acestora."Ca urmare a faptului ca pana in anul 2005 liderul gruparii a activat ca politist si a ocupat si diverse functii de conducere in cadrul unor structuri operative ale M.A.I., acumuland o vasta experienta profesionala in domeniu, acesta i-ar fi instruit periodic pe membrii gruparii in vederea adoptarii in mod constant a unor masuri de contracarare a unor eventuale activitati politienesti derulate de organele de urmarire penala", se mai spune in comunicat."Patru suspecti in cauza au fost fost condusi la sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, pentru audieri, la data de 16 august 2020 fiind dispusa masura retinerii acestora pentru 24 de ore. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, santaj, lipsire de libertate in mod ilegal, violarea sediului profesional, violarea vietii private, acces fara drept la un sistem informatic si transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic", informeaza comunicatul I.G.P.R.La aceasta actiune au contribuit politisti din cadrul Serviciilor Centrale ale Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, luptatori ai Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale. Deasemenea si ofiteri de politie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie.