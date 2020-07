Fostul comandant al Bazei de Administrare a Jandarmeriei, colonelul Corcodel, judecat pentru camatarie si delapidare. DIICOT: Era protejat si consiliat de un comisar de la "Doi si-un sfert"

Acuzat de furt de motorina

DIICOT: Protejat de un ofiter DIPI

Oamenii de incredere

Obtinea favoruri

Era "vataful" unitatii!

Este vorba de un caz care a explodat in 2017, cand colonelul Corcodel a fost retinut de DIICOT. "Banca Romana de Comert Corcodel", asa era botezata afacerea acestuia, deoarece colonelul era celebru in unitate pentru ca dadea bani cu camata.Acuzatiile oficiale sunt de constituirea unui grup infractional organizat, camata, complicitate la camata, delapidare in forma continuata si complicitate la delapidare in forma continuata."Prin actul de sesizare s-a retinut faptul ca, incepand cu anul 2011, inculpatul Corcodel Marian, comandantul UM 0260 - Baza de Administrare si Deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, cu gradul de colonel, folosindu-se de influenta pe care o exercita asupra unor subordonati, uzand in mod nelegal de prerogativele functiei sale, a constituit un grup infractional organizat la care au aderat persoane aflate in subordinea sa directa, si anume inculpatii Preoteasa Iancu Daniel si babanau Georgica Adrian, scopul constituirii acestui grup fiind savarsirea in mod repetat, printre altele, a unor infractiuni de camata, dar si delapidare," acuza DIICOT."Beneficiarii" imprumuturilor cu dobanda, acordate in afara cadrului legal erau, in general, subordonati ai colonelului Corcodel sau persoane din cercul sau relational, iar sumele imprumutate erau cuprinse intre cateva sute de euro si cateva mii, uneori chiar si zeci de mii, dobanda impusa fiind intre 10 si 20%, in functie de suma.De multe ori, dobanzile achitate de debitori erau remise lui Preoteasa, lui Babanau sau unor martori (persoane care nu cunosteau sursa ilicita a provenientei sumelor), care predau ulterior sumele de bani lui Corcodel.," acuza DIICOT.Procurorii mai arata ca date despre existenta acestui grup infractional organizat, cat si faptele savarsite de membrii acestuia, au fost aduse de mai multi lucratori ai Jandarmeriei si la cunostinta lui Octavian Cristescu, cu gradul profesional de comisar sef, angajat al fostului Departament de Informatii si Protectie Interna - in prezent Directia Generala de Protectie Interna a MAI, cunoscut drept "Doi si-un sfert".Ofiterul avea ca obligatii profesionale sa raporteze conducerii acestei structuri si, totodata, sa sesizeze organele de urmarire penala, dar nu si-ar fi indeplinit aceste obligatii."Mai mult decat atat, acesta a sprijinit in mod constant si constient activitatile infractionale derulate de catre inculpatul Corcodel Marian, acordandu-i atat protectia necesara, cat si consilierea in unele situatii," acuza DIICOT.Procurorii mai arata ca Iancu Daniel Preoteasa era perceput ca fiind unul din oamenii de incredere ai lui Corcodel, caruia ii acorda sprijin neconditionat in orice situatie, beneficiind in schimb de ajutorul acestuia pentru accederea facila pe treptele ierarhiei militare si ale functiilor din cadrul BAD - UM 0260.Pentru serviciile prestate, Preoteasa ar fi fost recompensat de catre Corcodel prin facilitarea inaintarii la gradul de locotenent-colonel si imputernicirii ca prim-adjunct al comandantului unitatii.Georgica Adrian Bananau ar fi o alta persoana de incredere a lui Corcodel, acesta fiind subofiter in cadrul Jandarmeriei Romane, cu gradul de plutonier adjutant, ce indeplinea atat sarcini de conducator auto al comandantului (al colonelului), cat si de secretariat, la cabinetul acestuia din incinta Bazei de Administrare si Deservire a Jandarmeriei- U.M. 0260 Bucuresti.Totodata, prin prisma functiei detinute, de comandant al U.M. 0260 Bucuresti - Baza de Administrare si Deservire a Jandarmeriei, Corcodel detinea in fapt si calitatea de administrator al bunurilor si resurselor materiale aflate in gestiunea acestei unitati, chiar daca aceasta calitate nu este in mod explicit mentionata in fisa postului.La momentul constituirii, scopul grupului infractional organizat a fost acela de savarsire a unor infractiuni de camata, pentru ca, ulterior, incepand cu anul 2015, acesta sa cunoasca o diversificare a sferei ariei de preocupare prin extinderea acesteia in directia savarsirii unor infractiuni de delapidare, in forma continuata, activitate derulata in perioada noiembrie 2015 - iulie 2017," acuza DIICOT.Procurorii mai sustin ca Corcodel, prin stilul propriu, dar si prin abilitati native sau cultivate de-a lungul vietii si evolutiei profesionale, a reusit sa obtina "simpatie" din partea superiorilor ierarhici, la aceasta contribuind uneori si diverse forme de indatorare, in general morala, "pe care inculpatul reusea sa si le atraga in mod discret, prin prestarea unor servicii aparent neinsemnate, furnizarea unor bunuri de valoare relativ redusa, respectiv facilitarea unorrelationari in mediul de afaceri sau in alte structuri din MAI."Anchetatorii mai arata ca activitatile ofiterilor focalizate in principal pe comiterea infractiunilor de camata si delapidare, erau de notorietate in colectivul Bazei de Administrare si Deservire a Jandarmeriei, printre cadrele militare fiind chiar uzitata expresia "ai cardul la Corcodel" atunci cand se dorea a fi ilustra situatia persoanei, provenind din randul subordonatilor, care ajungea sa fie indatorata/debitoare inculpatului, cu sau fara dobanda (au existat situatii in care, pentru a-si dovedi marinimia si generozitatea, inculpatul nu pretindea dobanzi pentru sumele acordate), situatie in care cardul debitorului era predat la cerere inculpatului cu titlu de garantie."Expresie a unei mentalitati de, in calitatea detinuta inculpatul Corcodel Marian a dispus in interes propriu de bunurile institutiei publice pe care o conducea si care prin statutul de unitate militara ar fi trebuit, cel putin teoretic, sa genereze sentimente de incredere/siguranta/ securitate sporite nu doar pentru personalul angajat, cat mai ales pentru societate.," conchide DIICOT.In cauza au fost instituite masuri asiguratorii, anunta procurorii.