Fostul comisar DGA Pitcovici, achitat definitiv in dosarul in care era judecat pentru favorizarea unui traficant de droguri. Filmat cand lipea etichetele pe mastile Unifarm

Implicat in dosarul Baneasa

Filmarea RISE Project

In acest caz, fostul politist fost achitat si de Tribunalul Bucuresti, iar Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul procurorilor DIICOT In aceslasi dosar, interlopul Dan Chioru a fost condamnat a 8 ani si 8 luni de inchisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Initial, Tribunalul Bucuresti il condamnase pe Dan Chioru la 11 ani de detentie."Deduce din pedeapsa principala aplicata inculpatului Simion Dan Sandu, aceea de 8 ani si 8 luni inchisoare, durata retinerii, arestarii preventive si a arestului la domiciliu, incepand cu data de 20 mai 2016 si pana la data de 11 octombrie 2018," se arata in minuta Curtea de Apel Bucuresti.Pitcovici a fost implicat intr-un alt dosar celebru, denumit de presa dosarul Baneasa - Puiu Popoviciu. El a fost condamnat, in iunie 2016, la doi ani de inchisoare pentru complicitate la dare de mita si favorizarea infractorului, in dosarul in care a fost judecat si milionarul Puiu Popoviciu.De asemenea, Pitcovici a mai fost vizat, in 2005, intr-un caz privind presupusa disparitie a sase kilograme de cocaina, cunoscut ca "Afacerea Venezuela". Un fost agent sub acoperire folosit intr-o afacere cu droguri a acuzat intr-o plangere penala musamalizarea acestui caz. Cu toate acestea, ancheta in cazul lui Pitcovici a fost clasata.RISE Project a publicat saptamana aceasta pe pagina de Facebook o inregistrare in care Pepy lipeste etichete pe mai multe cutii in care s-ar afla mastile neconforme din dosarul Unifarm.Inregistrarea este din 16 martie si este facuta intr-un depozit din suburbia Kucukcekmece a orasului Istanbul. Pe etichete, scrie numele contractantului Unifarm: BSG Business Select."In actele firmei, apare actuala iubita a comisarului Pepi, Simona Ciulavu. Femeia a fost condamnata in primul dosar de crima organizata al Clanului Sportivilor si a lucrat in subordinea lui Ludovic Orban la Primaria Capitalei si Ministerul Transporturilor," mai precizeaza RISE Project.