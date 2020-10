Fostul presedinte al FRF, Mircea Sandu, trimis in judecata de DIICOT in dosarul constructiei bazei sportive de la Buftea

In acelasi dosar au mai fost trimise in judecata alte doua persoane, potrivit unui comunicat DIICOT. Surse judiciare au explicat ac este vorba de Bogdan Petculescu si Ziv-Asher Tetelman."In cauza s-a retinut faptul ca in perioada 2009-2010, cei trei inculpati au constituit un grup infractional organizat care a avut ca scop insusirea din patrimoniul unei institutii cu profil sportiv a sumei de 3.895.590,34 de lei, provenita din incheierea unui contract de executie lucrari avand ca obiect constructia unui centru de fotbal pe raza localitatii Buftea, judetul Ilfov," arata procurorii.Conform sursei citate, in vederea atingerii scopului infractional, a fost creat un circuit fictiv prin intermediul caruia au fost incheiate succesiv contracte de antrepiza si subantrepiza intre mai multe societati comerciale controlate de catre membrii grupului infractional, prin intermediul carora au fost transferate sumele de bani provenite din contractele incheiate cu institutia cu priofil sportiv."O parte din aceste sume au revenit ulterior membrilor gruparii infractionale disimulate sub forma, etc. In cauza au fost instituite masuri asiguratorii," mai arata procurorii.Dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare Tribunalului Bucuresti.