Galati: Copii folositi de dealeri in traficul de droguri. Minorii erau trimisi sa predea marfa si sa incaseze banii

Ziare.

com

Potrivit Politiei, trei persoane - doua femei si un barbat - sunt suspectate ca, in ultimii doi ani, ar fi procurat, detinut si vandut droguri, folosind copii pentru realizarea tranzactiilor.Miercuri, politisti si procurori din Galati au facut mai multe perchezitii domiciliare in judetele Galati, Bacau, Vrancea si Brasov, la imobilele folosite de cele trei persoane banuite ca au comercializat substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, folosind si minori pentru realizarea propriu-zisa a tranzactiilor si incasarea sumelor de bani de la consumatori.In urma perchezitiilor au fost gasite si ridicate documente si medii de stocare, precum si fragmente de substanta vegetala maruntita, continand cannabinoid sintetic."Din cercetari au rezultat indicii ca, in perioada octombrie 2018 - iunie 2020, cei trei, actionand in mod repetat si in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, ar fi procurat, detinut, depozitat si vandut aproximativ un kilogram de substanta vegetala maruntita, continand cannabinoid sintetic, folosind pentru realizarea tranzactiilor si incasarea sumelor de bani, persoane minore", a precizat, joi, IPJ Galati.Barbatul si una dintre femei au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand a fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva. Cealalta femeie a fost pusa sub control judiciar, pentru 60 de zile.