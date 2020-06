UPDATE Giurgiu: Profesor de 66 de ani, arestat intr-un dosar in care este acuzat ca a intretinut relatii sexuale cu o eleva de clasa a VIII-a

Ziare.

Procurorii DIICOT Giurgiu l-au retinut pe un profesor de 66 de ani de la o scoala gimnaziala din judetul Giurgiu acuzat de act sexual cu un minor in forma continuata si pornografie infantila in forma continuata.Procurorii DIICOT il acuza pe profesor ca "in perioada septembrie 2017-iunie 2019, in mai multe randuri, a intretinut relatii sexuale orale cu o persoana vatamata minora, atat in perioada in care aceasta era in clasa a VIII-a, in anul de invatamant 2017-2018, cat si ulterior acelei perioade, in schimbul unor sume de bani, respectiv 200 lei, alteori 300 lei, pe care profesorul ii oferea partii vatamate atat din proprie initiativa, cat si uneori la solicitarea acesteia".DIICOT mai arata ca "in perioada iulie 2017 - 20.02.2020, inculpatul a produs un numar de 11 materiale pornografice cu persoana vatamata minora, in cadrul unor sesiuni de comunicare video cu aceasta".Barbatul va fi prezentat in fata unui judecator de la Tribunalul Giurgiu cu propunerea de aresatre preventiva.