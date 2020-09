Grupare de proxeneti destructurata la Braila. Patru persoane retinute dupa ce ar fi obligat mai multe tinere sa se prostitueze in Italia

Cele patru persoane, intre care liderul gruparii si doua surori ale acestuia, au fost retinute la finalul a 5 perchezitii facute de politistii si procurorii DIICOT Braila.Conform unui comunicat remis marti de DIICOT, cei patru sunt acuzati de constituire a unui grup infractional organizat si proxenetism in forma continuata. Anchetatorii spun ca, incepand cu anul 2017, in judetul Braila, s-a constituit un grup infractional organizat, format din mai multe persoane, specializat in racolarea de tinere minore si majore, pe care le exploatau sexual pe teritoriile unor state europene.Liderul grupului se ocupa de identificarea unor barbati aflati intr-o situatie materiala modesta, dispusi sa-l ajute la desfasurarea unor activitati, respectiv conducatori auto, mecanici etc., contra unor sume modice de bani, persoane carora le oferea posibilitatea de a-si stabili domiciliul cu forme legale intr-unul dintre imobilele sale. Cele doua surori ale liderului aveau rolul de a recruta concubinele acestor persoane, precum si alte femei pe care le cunosteau prin intermediul acestora, prezentandu-le ca atractiva, din punct de vedere financiar, activitatea de prostitutie practicata in Italia.Ulterior, conform procurorilor DIICOT, inculpatii se ocupau de achizitionarea biletelor de calatorie ale persoanelor vatamate, pe care le insoteau in Italia, unde le gazduiau intr-un imobil si le initiau in activitatea de practicare a prostitutiei, prin promovarea acestora pe site-uri de specialitate sau prin familiarizarea cu zonele situate "la strada"."De pe teritoriul Romaniei, liderul conducea intreaga activitate, fiind instiintat telefonic de catre concubina sa cu privire la program si la sumele obtinute de fete din activitatea de prostitutie. Sumele de bani obtinute ii erau expediate inculpatului de catre una dintre surorile sale, care se ocupa de partea financiara a activitatii, utilizand diferite sisteme de transfer monetar.Desi inculpatii lasau impresia ca inlesnesc tinerelor practicarea prostitutiei, in baza unei intelegeri de impartire in mod egal a banilor obtinuti in acest mod, dupa ce acestea ajungeau in strainatate, membrii gruparii le retineau documentele de identitate, le luau aproape toti banii sub pretextul diferitelor cheltuieli si le cereau sa respecte conditiile oferite de ei, altele decat cele stabilite in Romania. In cazul in care tinerele refuzau sa mai practice prostitutia in baza intelegerilor initiale, membrii gruparii recurgeau la amenintari si jigniri, precum si la pretinderea unor datorii deja achitate", sustin procurorii.in urma perchezitiilor desfasurate pentru destructurarea retelei, politistii si procurorii au ridicat 11 telefoane mobile, doua laptop-uri, o tableta, un DVR, inscrisuri si carduri bancare. In cursul zilei de marti, cei 4 inculpati vor fi prezentati Tribunalului Braila, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.