Grupare specializata in acte de terorism, destructurata: Au facut amenintari false cu bomba inclusiv pe Otopeni

"In cursul zilei astazi, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Pitesti, cu sprijinul politistilor de combatere a criminalitatii organizate din Ploiesti, Constanta, Buzau, Dambovita si Neamt, au efectuat activitati procedurale de predare/ridicare de obiecte si inscrisuri, precum si punere in executare a unor mandate de aducere in cadrul unui dosar de terorism.Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada septembrie 2019 - martie 2020, 9 persoane din judetele Dambovita, Neamt, Buzau, Constanta si din Bucuresti, ar fi mai initiat apeluri avand ca scop amenintarea si intimidarea populatiei, prin producerea unui eveniment cu puternic impact psihologic", a transmis, joi, Politia Romana.La randul lor, procurorii DIICOT au precizat ca, miercuri, au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de 3 inculpati minori, pentru savarsirea infractiunilor de amenintare terorista si complicitate amenintare terorista."In cauza s-a retinut faptul ca inculpatii fac parte dintr-un grup de tineri care si-au facut o preocupare din apelarea, prin intermediul unei aplicatii informatice, folosind tehnologia VoIP prin care disimuleaza identitatea apelantului, a dispeceratelor unor aeroporturi si unitati de politie pentru a ameninta cu detonarea unor dispozitive explozibile si pentru a reclama savarsirea unor fapte nereale, dar si pentru apelarea unor persone fizice si juridice pentru a face diverse farse.Astfel, inculpatii au apelat in mai multe randuri dispeceratul Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti-Otopeni pentru a ameninta cu detonarea unor dispozitive explozibile. Totodata au initiat mai multe apeluri telefonice catre sectii de politie din Capitala pentru a reclama savarsirea unor fapte nereale, dar si catre mai multe societati comerciale pentru a efectua comenzi comerciale false pe numele unor persoane cu care acestia intrasera in diverse conflicte", a transmis DIICOT.Sursele citate au precizat ca, in urma perchezitiilor, au fost identificate 10 telefoane mobile, 12 cartele telefonice, 3 unitati de calcul, 7 unitati de memorie si alte obiecte si inscrisuri.Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii.Actiunea a beneficiat de sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul BCCO Ploiesti, Constanta, Buzau, Dambovita si Neamt si al jandarmilor din cadrul din IJJ Buzau, IJJ Dambovita si din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Tomis-Constanta.Fortele de ordine au intervenit, in acest an, dupa ce s-au primit apeluri la 112 care anuntau amplasarea unor dispozitive explozive in Veranda Mall din Bucuresti, la doua mall-uri din Ramnicu Valcea, la o rafinarie din Ploiesti, dar si la Primaria Sectorului 2.