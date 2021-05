Hackerii care au spart conturile lui Gabriel Dorobantu si Jean de la Craiova, trimisi in judecata

Acestia ar fi spart adresele de email ale unor persoane cunoscute din Romania, le-au clonat cartelele SIM ale telefoanelor mobile, apoi au reusit sa acceseze ilegal conturile de socializare ale acestora. Le-au schimbat parolele si apoi au inceput sa le ceara prietenilor acestora diverse sume de bani folosind diferite pretexte. Banii au fost virati in conturi deschise intr-o aplicatie mobila, dar si in conturi bancare.Folosindu-se de identitatatile fraudulos obtinute, hackerii au reusit sa scoata bani din conturile lor bancare si chiar sa solicite credite bancare. De mentionat faptul ca toti cei escrocati foloseau numere de telefon ale aceleiasi companii de telefonie mobila.Cei sase sunt judecati pentru constituire a unui grup infractional organizat, alterarea integritatii datelor informatice, participatie improprie la savarsirea infractiunii de alterare a integritatii datelor informatice, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, complicitate la efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos, inselaciune , complicitate la inselaciune, frauda informatica, complicitate la frauda informatica, fals informatic si fals material in inscrisuri sub semnatura privata.Din datele pe care le au anchetatorii, lui Gabriel Dorobantu i-au fost sparte conturile bancare, iar hotii au comandat produse scumpe. Cantaretul s-a plans ca a avut mari probleme pe retelele de socializare, dupa ce identitatea sa a fost furata. Persoane necunoscute au cerut bani altor utilizatori in numele artistului.DIICOT precizeaza ca au fost instituite masuri asiguratorii, iar dosarul a fost trimis Tribunalului Bucuresti.Potrivit site-ului stirileprotv.ro , printre victimele gruparii s-au numarat cantaretii Gabriel Dorobantu si Jean de la Craiova, actorul Adrian Nartea si tatal Andreei Balan. Prejudiciul total se ridica la peste 100.000 de lei.