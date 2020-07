Inalta Curte exclude interceptarile realizate de SRI in dosarul Romgaz, in care sunt judecati fostul ministru Videanu si milionarul Niculae

Incepe judecata

Acuzatiile DIICOT

"Exclude din materialul probator convorbirile telefonice si comunicarile interceptate si inregistrate in baza mandatelor emise in temeiul Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei [...] Dispune indepartarea fizica de la dosarul cauzei a urmatoarelor mijloace de proba: - procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice si comunicarilor interceptate si inregistrate in baza mandatelor emise in temeiul Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, precum si a suportilor optici pe care sunt fixate," este o parte din minuta data de Inalta Curte in acest caz, conform portalului instantei. Pe de alta parte, instanta a constatat legalitatea sesizarii instantei, a administrarii probelor ce nu au fost excluse si a efectuarii actelor de urmarire penala in masura in care nu a fost constatata nulitatea acestora., Alesandru Dan Victor, Stancu Lucian Adrian, Mirea Marin, Palasca Viorel, Apan Ioana, Kramer Alpar, Toth Francisc, Veza Marius Leonte, Ionascu Lucia si SC Interagro SA prin rechizitoriul nr. 146/D/P/2010 emis la data de 31 mai 2017 de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie -Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, astfel cum a fost remediat prin actul emis la data de 3 aprilie 2018 de acelasi organ judiciar," decide Inalta Curte.O decizie aproape similara fusese data in ianuarie 2018 in acest caz, in prima instanta, si prevedea si anularea altor probe. Procurorii DIICOT au contestat decizia, iar decizia definitiva a fost pronuntata marti.Omul de afaceri Ioan Niculae, fost actionar majoritar si presedinte al SC Interagro S.A., si fostul ministru al Economiei Adriean Videan, alaturi de alte noua persoane, au fost trimisi in judecata de catre procurorii DIICOT in 9 iunie 2017, in dosarul "Romgaz- Interagro", pentru constituirea unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata si complicitate la delapidare.Alaturi de ei sunt trimisi in judecata Mirea Marin, Alesandru Dan-Victor, Palasca Viorel, Apan Ioana, Kramer Alpar, Toth Francisc, Stancu Lucian Adrian, Veza Marius Leonte, Ionascu Lucia, pentru constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata si complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata.Procurorii au retinut ca, la inceputul anului 2005, inculpatul Ioan Niculae, fost actionar majoritar si presedinte al SC Interagro SA Bucuresti a initiat un grup infractional organizat impreuna cu Mirea Marin (fost administrator al SC Interagro SA si consilier pe probleme energetice al inculpatului Niculae Ioan) si cu inculpatul Alpar Kramer , Director Comercial/Marketing in cadrul SNGN RomgazSA.Grupul a fost sprijinit, ulterior, si de ceilalti inculpati care au actionat la realizarea scopului grupului infractional, care a functionat pana la sfarsitul anului 2010 si a urmarit obtinerea de beneficii materiale de catre liderul grupului prin intermediul societatii controlate de acesta -SC Interagro SA. Astfel, in vederea realizarii scopului grupului infractional s-a urmarit si realizat delapidarea SNGN Romgaz SA (ce s-a constituit parte civila in prezenta cauza), in sensul obtinerii de gaze naturale la preturi inferioare celor practicate in mod normal de partea civila, prin obtinerea in mod ilicit de discount-uri comerciale la care SC Interagro SA nu era indrituita a le obtine."Cu ocazia probatoriului administrat s-a stabilit ca grupul infractional organizat a avut un lider, in persoana inculpatului Niculae Ioan si o structura determinata, structurata pe paliere de comanda si in unele cazuri si de executie la nivelul fiecarei entitati juridice implicate in cauza", arata procurorii DIICOT.Potrivit acestora, membrii grupului "au pus in practica aplicarea unei strategii pe termen lung pentru a obtine o cantitate de gaze naturale (n.a. cele de valoarea discounturilor) de la partea civila SNGN ROMGAZ SA fara ca acestea in fapt sa fie platite, sub disimularea ca pentru gazele livrate au fost acordate discounturi."