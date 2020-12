Jaf dupa metoda "Fast & Furious" in Marea Britanie. Politistii cred ca "acrobatii" romani ar fi furat, din mers, console PS5 si telefoane mobile

Sursa: The Sun

Hotii ar fi avut drept tinte mai multe camioane, de unde furau telefoane mobile, console PS5 si tigari, care ar fi trebuit sa ajunga de Craciun la destinatari, transmite The Sun , citat de Stirile Pro TV Politistii au raportat cel putin 27 de furturi doar in acest an, iar pagubele ar fi estimate la aproximativ 66 de milioane de lire sterline. Modul lor de operare este unul demn de un film de actiune. O masina se apropie mai mult de camion si un suspect se urca pe acoperisul masinii, dupa care coboara pe capota.De acolo, el rupe mecanismul de inchidere al compartimentului de marfa si sare in remorca. Un al doilea vehicul, gen utilitar, se apropia apoi, cu o trapa in acoperis, iar suspectul arunca in aceasta masina cutiile furate din remorca.Conform sursei citate, detectivii se tem ca infractorii intensifica tactica in sezonul festiv. Din aceasta cauza, multi clienti au ajuns sa primeasca mancare pentru pisici, colaci sau articole de uz casnic in loc de console.Mai multe console, televizoare, telefoane mobile, tigari si produse cosmetice ar fi fost furate in ultimele luni. Politia ar fi emis alerte catre firme de transport cu privire la tactica si alte infractiuni de transport de marfuri, deoarece se pare ca s-au intensificat in ultimele saptamani.Autoritatile i-au indemnat pe sefii de transport sa consolideze securitatea si sa-si modifice rutele.