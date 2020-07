Judecatorii care l-au condamnat pe milionarul Gruia Stoica la 4 ani de inchisoare: A incercat tergiversarea procesului, in scopul obtinerii prescriptiei raspunderii penale

De ce s-au dat aceste pedepse

Prejudiciul este unul important

Tribunalul: Probele confirma vinovatia

Apararea, axata pe tergiversare

Pedeapsa, mjloc de reeducare

Aceasta este o parte din motivarea Tribunalului Iasi care i-a condamnat pe cei trei afaceristi in dosarul privatizarii firmei Transbordare Vagoane Marfa, caz in care, potrivit acuzarii, prejudiciul adus bugetului de stat este 8,8 milioane de lei.Gruia Stoica a fost condamnat in acest caz 4 ani de inchisoare cu executare, Vasile Didila la 3 ani de inchisoare, iar Vasile Raducan (70 de ani) a primit 3 ani de inchisoare cu suspendare. Este vorba despre un proces putin mediatizat, in care afaceristul Gruia Stoica, fondatorul si presedintele Grampet Group, fratele acestuia din partea mamei, Vasile Didila, si tatal sau, Vasile Raducan, sunt judecati pentru evaziune fiscala si spalare de bani.Mesajul Tribunalului Iasi, catre Gruia Stoica: "In aceat caz, ancheta procurorilor DIICOT Iasi a fost finalizata in noiembrie 2015, dar procesul a trenat in instanta timp de aproape cinci ani. Tribunalul Iasi a dat sentintele in aprilie 2020, motivarea a fost publicata la sfarsitul lunii trecute.Decizia nu este definitiva, cazul urmeaza sa ajunga pe rolul Curtii de Apel Iasi."Gravitatea faptelor este potentata de imprejurarile si modalitatea de comitere a acestora (organizarea unei activitati infractionale specializate in savarsirea unei infractiuni de spalare a banilor, prin," motiveaza Tribunalul Iasi.Instanta a constatat ca faptele la savarsirea carora cei trei inculpate "si-au adus contributia in mod egal" au un pericol social ridicat, fiind de o complexitate ridicata, dat fiind ca acestea au fost comise prin actiunile concertate in acest scop ale inculpatilor, prin angrenarea in derularea tranzactiilor comerciale si financiare nelegale a societatilor comerciale sau de tip pe actiuni controlate tot de catre acestia, "manoperele realizate de catre acestia pentru eludarea legislatiei fiind unele elaborate."Mai mul, precizeaza magistratii, activitatea infractionala s-a desfasurat pe o perioada de timp insemnata, de asemenea, cuantumul prejudiciului este unul important, reflectandu-se in gradul de pericol social al faptelor comise de catre acestia."Aspectele mentionate evidentiaza gravitatea speciala a infractiunilor savarsite de inculpati, avand in vedere importanta valorilor sociale lezate in mod major (relatiile sociale referitoare privind derularea legala a fluxurilor de bani prin intermediul entitatilor raportoare impotriva actiunilor ilicite de deturnare si subminare a acestora, ca urmare a folosirii de bani proveniti din fapte penale; relatiile sociale privind convietuirea sociala).Conduita procesuala a inculpatilor, mai ales in faza judecatii, caracterizata si concentrata doar in scopul tergiversarii judecarii cauzei, in scopul obtinerii prescriptiei raspunderii penale, tradeaza inca o data neasumarea faptelor savarsite.," mai motiveaza Tribunalul Iasi.Potrivit magistratilor, Vasile Raducan nu a dat o declaratie in fata instantei, insa s-a prezentat la proces la cateva termene de judecata la inceputul fazei cercetarii judecatoresti.Faptul ca in declaratiile pe care inculpatii le-au dat in fazele procesului nu au recunoscut comiterea faptelor, nu poate constitui un element care sa conduca la exonerarea de raspundere penala a acestora, "ansamblul probator confirmand activitatea infractionala a acestora," mai sustin judecatorii."Inculpatii au avut un comportament procesual nesincer si in pofida evidentei probelor de vinovatie existente in cauza au negat orice implicare in activitatea infractionala, ceea ce dovedeste ca acestia nu au constientizat gravitatea faptelor comise.In stabilirea cuantumului pedepselor, instanta va avea in vedere in acelasi timp si consecintele deosebit de grave ale faptelor inculpatilor prin prisma prejudiciului extrem de mare creat si va tine cont ca acestia nu au facut nici cel mai mic efort pentru a arata ca sunt constienti de gravitatea faptelor si nu au facut dovada ca isi asuma responsabilitatea faptelor proprii.In acelasi timp, celelalte referinte personale ale inculpatilor, constand in aceea ca sunt bine integrati din punct de vedere socio-profesional si familial vor fi avute in vedere in dozarea cuantumului pedepsei," conchide Tribunalul Iasi.In motivarea instantel care are mai mult zeci de pagini, judecatorii reitereaza ca inculpatii au incercat sa tergiverseze procesul."Se retine insa conduita din faza judecatii a inculpatilor, care a fost una axata pe tergiversarea solutionarii cauzei, cu scopul obtinerii prescriptiei raspunderii penale, prin modul in care acestia au determinat tergiversarea solutionarii cauzei, uzand, in multe randuri, dePrin urmare, durata procedurilor in faza judecatii nu poate fi imputata organelor judiciare," arata Tribunalul Iasi.Magistratii mai arata ca in conditiile in care pedepsele aplicate urmeaza a fi executate in regim privativ de libertate pentru doi dintre cei trei inculpati, pentru al treilea urmand a se stabili un termen de supraveghere inspre maxim, "chiar si intr- un cuantum sub minimul special prevazut de infractiunile de grup infractional organizat si spalare de bani," cei trei se vor convinge de necesitatea respectarii legii penale si de evitare in viitor de savarsirea de fapte cu caracter penal."Instanta apreciaza ca pedepsele ce urmeaza a fi aplicate inculpatilor nu reprezinta o represiune excesiva, ci se justifica atat pentru reeducarea acestora, cat si pentru mentinerea ordinii de drept, avandFata de cele retinute, avand in vedere principiul unitatii dintre incriminare si pedeapsa, instanta apreciaza ca o pedeapsa cu inchisoarea este o masura de constrangere, dar si un mijloc de reeducare eficient, raspunzand astfel dezideratelor inscrise in legea penala," concluzioneaza Tribunalul Iasi.