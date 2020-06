Judecatorii decid ca masina lui Gheorghe Dinca, care ar fi fost folosita la rapirea Luizei Melencu si Alexandrei Macesanu, sa nu fie valorificata

Anuntul ANABI

Ziare.

com

, a precizat purtatorul de cuvant al Tribunalului Olt, judecatorul Gabriel Arabelea.Pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) au fost postate saptamana trecuta doua anunturi privand vanzarea unui autoturism marca Renault, care ar fi chiar masina folosita de Gheorghe Dinca pentru rapirea adolescentelor, precum si o furgoneta, ridicata anul trecut din curtea lui Dinca.Familia Luizei Melencu a contestat in instanta vanzarea autoturismului cu care ar fi fost rapite fetele, iar contestatia a fost inregistrata la Tribunalul Olt pe 17 iunie si a avut termen pe 23 iunie, cand au fost prezenti la instanta atat inculpatul Gheorghe Dinca, cat si mama Luizei Melencu.Mama Luizei Melencu a declarat presei ca masina cu care ar fi fost rapita adolescenta este un mijloc de proba in care mai pot fi gasite alte dovezi si ca vanzarea acesteia ar urmari "musamalizarea cazului".Deliberarea si pronuntarea in cauza a avut loc miercuri, cand magistratii au decis ca autoturismul in cauza sa nu fie valorificat.Potrivit anunturilor de licitatie postate pe site-ul ANABI si fotografiilor atasate, cele doua autovehicule - un autoturism evaluat la 1.033 lei si o furgoneta evaluata la 5.017 lei - sunt nefunctionale, avand interiorul demontat si deteriorat, iar locul de predare a lor este orasul Draganesti-Olt.Autoturismul este un Renault Megane din 2006, de culoare gri, avand un rulaj de 252.481 de kilometri, iar licitatia era programata pentru perioada 22 - 24 iulie.O furgoneta alba Fiat Ducato, cu rulaj de peste 250.000 de kilometri, care ar fi apartinut tot lui Gheorghe Dinca, este de asemenea scoasa la vanzare, iar licitatia ar urma sa se desfasoare in perioada 7-9 iulie.Masinile au fost ridicate anul trecut din curtea locuintei lui Gheorghe Dinca din Caracal.Pe 15 ianuarie a fost inregistrat la Tribunalul Olt rechizitoriul trimis de DIICOT prin care s-a dispus trimiterea in judecata a celor doi inculpati din "cazul Caracal", Gheorghe Dinca (pentru infractiunile de trafic de persoane, trafic de minori, viol - doua fapte, omor calificat - doua fapte, profanare de cadavre - doua fapte) si Stefan Risipiteanu (pentru infractiunea de viol).Dinca este acuzat ca le-a ucis pe cele doua fete - Luiza Melencu si Alexandra Macesanu - in locuinta sa din Caracal.Cauza va fi judecata pe fond la Tribunalul Olt, cererea de stramutare formulata de parintii Alexandrei Macesanu fiind respinsa definitiv de Curtea de Apel Craiova.Dinca si Risipiteanu se afla in Penitenciarul Craiova.