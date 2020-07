Judecatorii exclud interceptarile realizate de SRI in dosarul Carpatica, in care sunt judecati sotul sefei DIICOT si Angela Toncescu

Iata minuta instantei

Acuzatiile la adresa Angelei Toncescu

Intelegerile

Acordurile cu DNA

Judecatorii au exclus din dosar toate interceparile din acest caz. Tribunalul a fixat pe 4 august termen pentru pledoariile finale in acest caz, potrivit portalului instantelor. Dosarul se afla pe rolul instantelor din februarie 2017. Excluderea interceptarilor are legatura cu o decizie CCR . In februarie 2020, CCR a admis o exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea , privind o prevedere din Codul de procedura penala, legata de folosirea interceptarilor in procesele penale. In urma acesteia, SRI nu mai poate sesiza procurorii daca in timpul interceptarii pe mandate de siguranta nationala sesizeaza infractiuni de drept comun.Admite, cererile formulate de inculpatii Toncescu Angela si Tatu Ion Sorin, prin aparatori alesi.1. Constata nulitatea absoluta a punerii in executare a masurilor de supraveghere tehnica incuviintate, respectiv prelungite prin incheierile pronuntate de judecatorii de drepturi si libertati in cadrul Tribunalului Sibiu in dosarul de urmarire penala nr.56/D/P/2015 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie DIICOT-Biroul Teritorial Sibiu, (preluate in prezenta cauza) efectuate in baza mandatelor de supraveghere tehnica nr.121/UP, 122/UP, 123/UP, 124/UP, 125/UP, 126/UP, 127/UP, 128/UP, 129/UP, 130/UP,- toate din 11.11.2015, mandatelor de supraveghere tehnica nr.150/UP, 151/UP, 152/UP, -toate din 10.12.2015 si mandatelor de supraveghere tehnica nr.19/UP, 20/UP, -din 4 februarie 2016.2. Constata nulitatea absoluta a procedeului probator si a mijloacelor de proba obtinute in baza mandatelor de siguranta nationala nr.002100 din 23 martie 2015, nr.004648 din 21 septembrie 2015 si nr.002232 din 22 martie 2016, emise in baza incheierilor prin care au fost autorizate masuri de supraveghere tehnica de Inalta Curte de Casatie si Justitie.Procurorii Directiei Nationale Anticopruptie ii acuza pe Angela Toncescu de trei infractiuni de cumparare de influenta si pe Dan Hosu, administrator la unei societati comerciale, fost sef al Serviciului de combatere a traficului cu migranti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, de trafic de influenta, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, in forma continuata, instigare la folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in forma continuata si de dare de mita.Ion Sorin Tatu, administrator al unei societati comerciale, este judecat pentru de trafic de influenta, iar Catalin Marian Catarama, la data faptelor seful Serviciului de combatere a traficului cu migranti din cadrul Politiei Romane, pentru acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, toate in forma continuata, precum si pentru luare de mita.Potrivit rechizitoriului procurorilor, in perioada martie 2015 - martie 2016, Angela Toncescu, atunci membru in Consiliul de Administratie al SC Carpatica Asig SA, a actionat in mod sistematic, direct sau prin intermediul unor terte persoane aflate in cercul sau relational, in vederea influentarii deciziilor de la nivelul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) in favoarea intereselor sale personale si ale societatii de asigurari."Demersurile acesteia au fost realizate atat pentru obtinerea avizului necesar numirii sale in functia de presedinte Consiliului de Administratie al Carpatica Asig SA, cat si pentru ca ASF sa nu adopte unele decizii nefavorabile societatii de asigurari SC Carpatica Asig SA", au scris procurorii in actul de sesizare a instantei.Procurorii ii acuza pe Sorin Tatu, Dan Hosu si Adrian Gurzau ca au favorizat sau au sustinut interesele Angelei Toncescu. Acestia ar fi pretins si primit indemnizatii lunare de la SC Carpatica Asig SA, in schimbul influentei asupra unor persoane din conducerea ASF.", sustin procurorii.Actiunile celor trei au vizat influentarea voturilor exprimate in sedintele Consiliului ASF, astfel incat: sa fie demarata procedura de avizare a Angelei Toncescu si a lui Liviu Andrei Stoicescu in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Carpatica Asig, respectiv in functia de director general al firmei, in conditiile in care acestia nu indeplineau conditiile legale pentru ocuparea functiilor respective; sa fie adoptate decizii favorabile atat societatii Carpatica Asig, cat si persoanelor din conducerea acesteia (de exemplu, sa fie mentinuta, in mod artificial, masura de redresare pe baza de plan a societatii, in contextul in care aceasta, inca din luna iulie 2015, avea o situatie financiara care impunea inchiderea procedurii de redresare financiara, retragerea autorizarii de functionare si constatarea starii de insolventa urmare a necapitalizarii acesteia cu o suma de circa 100 milioane de euro), a mai aratat DNA in rechizitoriu.Procurorii il mai acuza pe Dan Hosu ca, in 3 august 2016, prevalandu-se de ascendentul moral pe care-l avea asupra lui Catalin Catarama, ca fost sef al Serviciului de combatere a traficului cu migranti, l-a instigat pe acesta sa acceseze sistemul informatic administrat de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si sa-i furnizeze datele de identificare ale unor persoane decedate."In baza acestor informatii, inculpatul Hosu Dan a urmarit sa incheie mai multe intelegeri patrimoniale cu urmasii persoanelor decedate, cu scopul obtinerii unui procent semnificativ, pentru sine, din sumele ce urmau a fi acordate de catre societatile de asigurari responsabile civilmente", sustin procurorii.In 26 august 2016, pentru "ajutorul" acordat, Dan Hosu i-a oferit un sejur intr-o statiune de pe litoralul romanesc lui Catalin Catarama, iar acesta a acceptat.In 26 august 2016, pentru "ajutorul" acordat, Dan Hosu i-a oferit un sejur intr-o statiune de pe litoralul romanesc lui Catalin Catarama, iar acesta a acceptat.In acelasi dosar, anterior, procurorii anticoruptie au incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu fostul deputat Adrian Gurzau, acuzat de trafic de influenta si cu Liviu Andrei Stoicescu, acuzat de complicitate la cumparare de influenta.In baza acestui acord, procurorii propun instantei condamnarea lui Adrian Gurzau la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare si a lui Liviu Andrei Stoicescu la un an si opt luni de inchisoare cu suspendare. In acord se mai prevede ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatii vor presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile, in conditiile stabilite de instanta , afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, nu pot presta aceasta munca.