La cererea Sectiei Speciale, Inalta Curte redeschide ancheta in cazul procurorului care l-a cercetat pe medicul Mihai Lucan

Ancheta DIICOT

Plangeri impotriva procurorului

Ziare.

com

Din punct de vedere tehnic, judecatorii Inaltei Curti au confirmat redeschiderea anchetei, dispusa prin ordonanta din 18 mai 2020 emisa de Nicolae Marin, procurorul sef adjunct al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie in dosarul nr.2/II-2/2020, conform portalului Inaltei Curti. Medicul Mihai Lucan are calitatea de petent in acest caz.Medicul urolog Mihai Lucan a fost retinut de procurorii DIICOT in urma cu doi ani, alaturi de fiul sau, de directorul administrativ al Institutului de Urologie si Transplant Renal din Cluj si de directorul economic.Ulterior, instanta a respins cererea procurorilor de arestare preventiva a lui Lucan.In 2019, procurorul DIICOT Marian Delcea, a fost detasat, la cerere, la Parchetul de pe langa Tribunalul din Bucuresti.Marian Delcea este cunoscut pentru cazurile rasunatoare din domeniul medical pe care le-a instrumentat, cum ar fi dosarul de trafic de ovocite al medicului Victor Zota, finalizat cu condamnarea acestuia.In 2018, avocatii medicului au facut mai multe plangeri penale la Parchetul General, impotriva anchetatorilor sai si s-a plans de abuzuri in timpul anchetei. Aceste plangeri au fost preluate de Sectia Speciala, dupa operationalizarea acestei structuri, si reunite intr-un singur dosar. La sfarsitul anului 2019, Sectia Speciala a clasat aceasta ancheta.Nemultumit de solutie, medicul Mihai Lucan a facut plangere impotriva solutiei la actualul sef al Sectiei Speciale, procurorul sef adjunct Nicolae Marian, care a decis redeschiderea cazului.Potrivit procedurilor, aceste redeschideri trebuie sa fie confirmate de judecatori.