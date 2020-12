Mafia lemnului din Apuseni: structura piramidala bazata pe relatii de rudenie. Cum functioneaza grupul infractional organizat

Patru afaceristi din Apuseni, patroni ai unor firme avand ca obiect de activitate prelucrarea lemnului si fabricarea mobilei, au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor si evaziune fiscala. Un al cincilea membru al gruparii a recunoscut faptele si a fost condamnat in 2019 la 3 ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe o perioada de 7 ani.Cei patru inculpati care vor fi judecati la Tribunalul Alba sunt Oprea Ioan Valentin, Morar Marius, Florea Nicolae si Stan Sorin. Dosarul a primit numar la instanta de judecata pe data de 25 noiembrie 2020. Barbatul care a recunoscut faptele se numeste Stan Valentin. Activitatea infractionala invstigata de DIICOT s-a desfasurat in orasul Campeni din Muntii Apuseni, iar principala firma implicata este Transilvania Production SRL, una dintre cele mai mari din tara in domeniul productiei de mobila.Cercetarile au demarat in 2017, iar faptele care fac obiectul dosarului au avut loc in perioada 2008 - 2014. Gruparea ar fi provocat un prejudiciu la bugetul de stat in valoare de peste 700.000 de euro. In noiembrie 2017 au fost efectuate 25 de perchezitii la domiciliile unor persoane fizice si la sediile unor firme, precum si la Directia Silvica Alba."Incepand cu anul 2008, un suspect, prin controlul exercitat in mod direct sau indirect asupra unui numar de noua societati comerciale folosite drept furnizori fictivi de cherestea, a constituit un grup infractional organizat impreuna cu alti patru suspecti, reprezentanti a doua societati comerciale beneficiare ale achizitiilor nereale de cherestea, cu sediul in loc. Campeni, jud. Alba, ambele avand ca obiect principal de activitate fabricarea de mobile si actionariat in parte comun. Grupul infractional a actionat pana la jumatatea anului 2014, in scopul comiterii infractiunii de evaziune fiscala in modalitatea inregistrarii de cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale si a infractiunii de spalare a banilor, in modalitatea transferului de bani, cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestora", a transmis DIICOT la momentul respectiv.Structura si ierarhizarea grupului a fost una de natura piramidala, bazata pe relatiile de rudenie dintre membrii acestuia, dar si pe interese financiare comune, activitatea infractionala fiind coordonata de catre liderul grupului, care a asigurat legatura intre palierul decizional si cel executional. In urma verificarilor efectuate in cauza, s-a constatat ca in perioada 2008-2014, cele noua societati coordonate de catre liderul grupului infractional (Florea Nicolae), in mod direct sau indirect, au manifestat un comportament fiscal inadecvat si au actionat in mod coordonat prin realizarea unor activitati specifice evaziunii fiscale in domeniul comertului cu cherestea, concretizate in emiterea de facturi in principal catre doua societati beneficiare, care in baza acestor facturi au inregistrat in contabilitate cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, in scopul diminuarii bazei impozabile, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit. Pentru a se crea aparenta ca operatiunile comerciale consemnate in facturi sunt veridice, valoarea bunurilor livrate fictiv a fost achitata prin transfer bancar, din contul societatilor achizitoare catre conturile societatilor pretins furnizoare, de unde banii au fost retrasi in numerar.Fabrica de mobila Transilvania Production SRL CampeniPotrivit procurorilor de la DIICOT, Transilvania Production s-ar fi aprovizionat fictiv cu material lemnos de la mai multe societati comerciale fantoma din judetul Alba. Aceste firme, desi furnizau in acte lemn, in realitate nu aveau utilaje si nici personal pentru a executa exploatari forestiere sau pentru a transporta lemnul. De asemenea, nu au depus bilanturi contabile, sau au intrat in stare de insolventa, procurorii considerand ca aceste societati comerciale au fost folosite ca paravan pentru alte operatiuni cu lemn desfasurate "la negru".Valoarea totala a marfurilor cumparate in acest fel, depaseste suma de 2.000.000 euro. Banii erau achitati de beneficiar prin banca, in conturi bancare deschise in numele societatilor pretins furnizoare. Ulterior, spun procurorii, sumele de bani au fost ridicate in numerar, o parte dintre acestea au fost achitate furnizorilor reali, iar diferenta a fost insusita. In acest fel, cheltuielile de aprovizionare au fost majorate artificial, conducand la micsorarea profitului si implicit la diminuarea impozitelor aferente datorate bugetului de stat."In perioada martie 2008 - august 2014, in documentele financiar-contabile ale societatilor Transilvania Production SRL SRL si Maria Production SRL au fost evidentiate operatiuni fictive in valoare totala de 19.135.369,3 lei, constand in achizitii de 36.252 mc cherestea rasinoase, 2.791 mc cherestea fag si 1.156 mc cherestea stejar care nu s-au derulat in realitate", a mai precizat DIICOT. Au fost inregistrate 807 facturi fiscale emise in numele societatilor comerciale controlate in mod direct de Nicolae Florea sau indirect, prin intermediul altor personaje, prejudiciindu-se astfel bugetul de stat cu suma totala de 3.061.655,8 lei (711.817 euro).Detalii concrete cu privire la activitatea inculpatilor rezulta si din acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat cu DIICOT de Stan Valentin, care a primit 3 ani de inchisoare cu suspendare:"In fapt, s-a retinut ca incepand cu luna august 2009 si pana in luna iulie 2012, inculpatul Stan Valentin, impreuna cu Florea Nicolae si numitii (...), au constituit un grup infractional organizat, in scopul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, rolul inculpatului in cadrul grupului fiind acela de a asigura emiterea de facturi fiscale care sa ateste livrarile fictive de bunuri catre Transilvania Production si, totodata, de a asigura primirea si retragerea, in numerar, a sumelor de bani aferente acestor facturi, din conturile bancare ale societatilor comerciale pretins furnizoare si de a le pune la dispozitia celorlalti membrii ai grupului. In acest sens, in perioada 09.08.2009 - 25.06.2012, actionand in cadrul grupului infractional organizat, in calitate de reprezentant in drept si/sau in fapt al patru societati comerciale, impreuna cu Florea Nicolae si Stan Sorin, a asigurat emiterea in mod repetat si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a unui nr. total de 303 facturi fiscale reprezentand contravaloare cherestea".Barbatul mai este acuzat ca, in perioada septembrie 2009 - iulie 2012, dupa ce a primit sumele de bani drept contravaloare livrari de cherestea, livrari care nu au existat in realitate si bani provenind din infractiunea de evaziune fiscala, a asigurat retragerea in numerar din conturile firmelor sale a sumei totale de 6.330.649 lei.