Mai multe victime ale interventiei jandarmilor, din noaptea de 10-11 august 2018, vor contesta decizia de clasare: "O ticalosie si o noua palma data societatii romanesti"

Procurorii DIICOT au clasat ancheta in dosarul violentelor din 10 august 2018 pentru sub aspectul savarsirii, in forma tentativei, a infractiunii de actiuni impotriva ordinii constitutionale. Fostii sefi ai Jandarmeriei au scapat de acuzatii , iar o parte din dosar urmeaza sa fie declinat la Parchetul General, potrivit unui comunicat al DIICOT.Potrivit lui Vlad Gheorghe, solutia DIICOT ar fi "o ticalosie si o noua palma data societatii romanesti.""Desi nu avea competenta sa se pronunte asupra militarilor, procurorul DIICOT a ales sa scape sefii jandarmilor de urmarirea penala. Devine evident ce au facut cu dosarul ascuns timp de un an: au legat apararea jandarmilor, victimele fiind de vina ().Plangerea de lovitura de stat a fost parte din planul de albire al sefilor jandarmi, iar solutia de acum era finalul dorit de ei. Nu puteau sa faca acest abuz fara pretextulLucrurile nu vor ramane asa! Am discutat deja cu avocatii mai multor victime si vom contesta aceasta decizie vadit netmeinica si nelegala," precizeaza Vlad Gheorghe.