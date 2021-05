Membrii ai clanului Camataru, care santajau si amenintau agenti economici, dusi pentru audieri la DIICOT VIDEO

Printre cei suspectati de santaj se numara, potrivit surselor, si locotententi ai clanului Camataru "La data de 26.05.2021, procurorii DIICOT impreuna cu politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Grupuri Infractionale Violente, cu sprijinul Serviciului Investigatii Criminale si Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei au pus in aplicare 17 mandate de perchezitie domiciliara si 16 mandate de aducere, in Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, santaj si abuz in serviciu", se arata in comunicatul DIICOT.Infractiunea de care sunt suspectati membrii gruparii este santajul. "In fapt, de la finele anului 2020 si pana in prezent a fost documentata activitatea unui grup infractional organizat ai carui membri s-ar fi specializat in savarsirea unor infractiuni de santaj, constand in recuperarea unor sume de bani de la diversi agenti economici, pana la valoarea de 500.000 euro, prin utilizarea de amenintari si violente. Persoanele vor fi conduse pentru audieri la sediul DIICOT", se mai arata in comunicatul DIICOT.Cercetarile sunt continuate de catre procurorii DIICOT si ofiterii de politie din cadrul Politiei Capitalei.Citeste si: De unde vine numele clanului Camataru. Faptele odioase comise si metodele de recuperare i-au facut celebri pe cei doi frati