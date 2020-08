Mihai Chirica, despre ancheta DIICOT privind fraude imobiliare de amploare in Iasi: "Nu stiu cum evolueaza dosarul"

Intrebat, intr-o conferinta de presa, cum comenteaza audierile de luni de la sediul DIICOT a viceprimarului Iasiului Gabriel Harabagiu si a unor consilieri locali din comisia de urbanism, Chirica a spus ca Justitia trebuie sa-si faca treaba."Nu am niciun dubiu legat de nimeni. Sunt convins ca Justitia isi va face treaba. Nu stiu cum evolueaza dosarul Zamosteanu, nu e treaba mea", a afirmat primarul Iasiului.Intrebat daca a primit vreo invitatie pentru audieri la sediul DIICOT, in acelasi dosar, Chirica a raspuns razand: "Banuiesc ca ei nu lucreaza cu invitatii, doar daca va fi vreun congres pe Justitie... Ei lucreaza cu citatii, cu alte categorii. Nu am primit, dar nici ma sperie. E nomal ca Justitia sa-si faca treaba", a spus edilul iesean.Cat priveste participarea la petrecerea de botez a copilului sau a omului de afaceri iesean Cristin Zamosteanu, care a fost arestat recent, Mihai Chirica a spus ca "a fost invitat tot mediul de afaceri, acolo a fost o socializare"."Tot mediul de afaceri a fost invitat, a fost o socializare a comunitatii iesene, adica medici, oameni de afaceri, profesori, cam tot ce putea reprezenta comunitatea ieseana. Pe unii ii cunosc, pe altii nu. Recunosc, m-am folosit si de consilierii mei. Au stat impreuna 8-10 ore persoane care nu s-au vazut niciodata si care de obicei se regaseau in viata de zi cu zi ca si persoane in divergenta de opinie. A fost un lucru bun", a explicat primarul Mihai Chirica.Viceprimarul PSD al Iasiului Gabriel Harabagiu, dar si mai multi consilieri locali, membri ai Comisiei de Urbanism, au fost audiati, luni, ca martori, la sediul DIICOT in dosarul in care a fost arestat recent Cristin Zamosteanu, unul dintre marii dezvoltatorii imobiliari din oras.Viceprimarul municipiul Iasi Gabriel Habaragiu a fost chemat, luni, la audieri, in calitate de martor, la DIICOT Iasi, discutiile cu procurorii durand cinci ore.La iesirea din sediul DIICOT, viceprimarul Harabagiu a spus ca audierea sa vizeaza un dosar privind schimbul de terenuri intre municipalitate si un teren situat in zona I.C. Bratianu din Iasi.Surse din randul anchetatorilor sustin ca audierea viceprimarului Iasiului are legatura cu dosarul in care este implicat dezvoltatorul imobiliar Cristin Zamosteanu.Tot luni, la sediul DIICOT Iasi, au fost audiati mai multi consilieri ai Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Local Iasi.In urma cu doua saptamani, omul de afaceri iesean Cristin Zamosteanu, care activeaza in sectorul imobiliarelor, impreuna cu doi dintre angajatii sai, Aura Parvu si Ovidiu Cretu, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, ancheta fiind derulata de catre procurorii DIICOT Iasi.Surse din randul anchetatorilor afirma ca prejudiciul adus statului in urma operatiunilor derulate de cele trei persoane s-ar ridica la 12 milioane de euro.Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii DIICOT din Iasi au facut 40 de perchezitii domiciliare la persoane banuite de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare, folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, evaziune fiscala si spalare de bani.