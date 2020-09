VIDEO Sase luni de teroare pentru o eleva de 16 ani din Bucuresti. Tanara, facuta "complice la crima" si santajata pentru a se prostitua

Cum a fost racolata tanara de 16 ani

Mecanismul de presiune psihologica constanta

Minora, facuta complice la crima

Amenintarile sunt puse in practica

Barbatul este el cel care o acuza pe tanara

Acesta din urma, i-a creat o stare de dependenta tinerei, careia i-a cerut intai sa faca poze si filmulete cu caracter sexual, apoi obligand-o sa se prostitueze. Pentru a se asigura ca tanara ii asculta ordinele, barbatul, impreuna cu o alta femeie ce i-a fost complice, au inventat nu doar persoanje imaginare, care sa o ameninte pe tanara, dar si o crima , la care minora ar fi fost complice.Procurorii DIICOT , sustin ca astfel eleva de 16 ani a fost pusa intr-o stare de teroare psihologica si constrangere morala, ce a durat din noiembrie 2019 pana in luna aprilie a acestui an.Cei doi suspecti au fost retinuti duminica de catre autoritati , fiind acuzati de trafic de minori, pornografie infantila, act sexual cu un minor, santaj, violarea vietii private si inducerea in eroare a organelor judiciare.Potrivit autoritatilor, in perioada noiembrie 2019 - aprilie 2020, doua persoane (un barbat si o femeie) au intreprins demersuri in vederea recrutarii unei minore in varsta de 16 ani, in scopul obligarii acesteia la practicarea prostitutiei si realizarea de materiale pornografice in beneficiul lor.In acest scop, barbatul, in varsta de 50 ani, profitand de situatia financiara si familiala problematica a minorei, a indus-o pe aceasta in eroare, promitandu-i ca ii va oferi ei si mamei sale o viata lipsita de griji materiale.Initial, pentru a-i castiga increderea fetei, barbatul s-a prezentat ca fiind un prosper si potent om de afaceri cu relatii in randul unor persoane cunoscute in showbizul romanesc si s-a oferit sa ii ofere un loc de munca la una dintre firmele pe care le administreaza, precum si sa ii inchirieze un apartament unde aceasta sa poata locui cu mama sa in conditii decente.Toate aceste favoruri au urmarit in fapt obtinerea acceptului victimei de a intretine relatii sexuale cu el, iar ulterior de a se prostitua in beneficiul sau patrimonial."Profitand de starea de dependenta pe care au indus-o victimei, cei doi au determinat-o sa realizeze fotografii si filmari, in care avea un comportament sexual explicit, pe care ulterior le-au stocat in sisteme informatice si alte mijloace de stocare a datelor", arata procurorii DIICOT.Anchetatorii sustin ca cei doi suspecti, pentru a se asigura ca fata le respecta ordinele, au montat, pe ascuns, un sistem de supraveghere video in apartamentul pe care i-l oferise cu titlu de chirie acesteia si unde locuia impreuna cu mama sa."Elocvent este faptul ca cei doi au creat un mecanism perfid de constrangere morala a victimei determinand o presiune psihica constanta si intensa asupra acesteia pentru a o determina sa ramana in permanenta in sfera de influenta a barbatului, cu care sa continue relatia, dar in acelasi timp sa fie dispusa sa intretina raporturi si acte sexuale cu diferite persoane, precum si in scopul obtinerii unor sume de bani din activitatea de prostitutie pe care minora urma sa o intreprinda in beneficiul sau", spun procurorii.Anchetatorii sustin ca apoi, cei doi au amenintat victima atat in mod direct, cat si prin intermediul unor conturi false pe care si le-au creat pe diverse aplicatii de socializare, ca in cazul in care aceasta nu va presta serviciile sexuale solicitate, atat ea, cat si mama ei vor fi evacuate din apartamentul inchiriat, nu va mai fi sustinuta financiar si ca materialele pornografice pe care le detineau cu aceasta vor fi prezentate in public."Inventivitatea infractionala a celor doi s-a manifestat inclusiv prin crearea unui personaj imaginar care a contactat-o in mediul online pe minora pentru a-i propune intretinerea de relatii sexuale contra cost si care ulterior a devenit o forma de santajare a acesteia, prin intermediul sau fiindu-i transmise diverse mesaje de amenintare. In realitate, barbatul incerca in acest mod sa se asigure de faptul ca minora nu va incerca sa presteze eventuale servicii sexuale fara acordul sau", sustin procurorii DIICOT.Mai mult, presiunea psihologica pusa asupra fetei a atins cote maxime, atunci cand barbatul a facut-o sa creada ca este complice la uciderea personajului fictiv care o ameninta online."Ulterior, pentru a-i determina o stare de vadita temere, acesta i-a comunicat ca l-a ucis pe cel care ar fi incercat sa o santajeze, minora devenind in acest mod 'complicele' sau la comiterea faptei de omor . Pentru a continua presiunea psihica asupra acesteia, au creat un alt personaj imaginar care s-a prezentat a fi sora celui 'ucis' si care i-a solicitat victimei sa se supuna celor doi, in caz contrar urmand a sesiza organele de urmarire penala cu privire la implicarea ei in comiterea faptei de omor imaginare", mai explica DIICOT.Potrivit anchetatorilor, dupa cele sase luni de chin, tanara de 16 ani a inceput sa le refuze cererile de a se prostitua, situatie in care cei doi au pus in practica amenintarile si au trimis poze compromitatoare cu eleva atat la colegii ei cat si la liceul unde invata."In conditiile in care persoana vatamata a refuzat sa se mai conformeze dispozitiilor acestora, in cursul lunilor martie si aprilie 2020, cei doi au procedat la distribuirea prin intermediul unor aplicatii mobile de comunicare prin internet a materialelor pornografice care o vizau, atat unor colegi de liceu, cat si dirigintei victimei, utilizand in acest scop inclusiv adresa de e-mail a liceului frecventat de minora", arata anchetatorii.DIICOT mentioneaza faptul ca minora nu i-a precizat mamei sale sursa banilor destinati achitarii chiriei apartamentului unde urmau sa locuiasca, mentionandu-i ca acestia provin din activitati de make-up pe care ea le desfasura.DIICOT sustine ca apoi, barbatul, pentru a scapa de acuzatiile grave ce ar fi putut fi aduse impotriva lui, a formulat chiar el o plangere penala impotriva minorei si mamei sale. Scopul real era insa acela de a-si recupera telefonul mobil, aflat in posesia fetei, si in care se aflau probele compromitatoare pentru acesta."Barbatul, in scopul inducerii in eroare a organelor judiciare cu privire la gravitatea faptelor comise, a formulat o plangere penala impotriva minorei si mamei sale, cunoscand ca faptele sesizate nu sunt reale, scopul fiind in fapt acela de a recupera telefonul mobil al victimei, pe care acesta i-l oferise cadou, dar pe care erau stocate probe incriminatoare pentru el", subliniaza procurorii DIICOT."Odata cu sesizarea si ulterior in cursul procesului penal, acesta a prezentat in fata organelor judiciare probe neadevarate, in concret a falsificat si trunchiat continutul conversatiilor (mesajelor text) pe care le-a purtat cu persoana vatamata, in vederea sustinerii sesizarii mincinoase, si a ticluit probe nereale, inventand intr-un mod abil imprejurarea ca persoane din anturajul victimei ar fi avut cunostinta despre existenta unei sesizari penale formulate de acesta impotriva persoanei vatamate", mai arata anchetatorii.Barbatul de 50 de ani si femeia ce i-a fost complice au fost retinuti duminica, 13 septembrie, da catre autoritati. In urma perchezitiilor la domiciliile celor doua persoane vizate de aceasta ancheta , de unde au fost ridicate 5 telefoane mobile, 1 laptop, 1 tableta, 1 memory stick, 7 cartele SIM si inscrisuri cu valoare probatorie in cauza, precum si doua ceasuri, in valoare de aproximativ 20.000 de lire sterline.