DOCUMENT Motivarea judecatorului care a respins redeschiderea Dosarului 10 August. Erorile in lant ale DIICOT

-"Judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului observa ca, desi procurorul ierarhic superior a infirmat partial ordonanta de clasare, in procedura interna, ca urmare a plangerii formulate de persoanele vatamate/ interesate, potrivit art. 339 Cod de Procedura penala, totusi, in ordonanta de redeschidere a urmaririi penale, nu se analizeaza criticile invederate de parti cu privire la fondul acuzatiilor. In atare situatie, nici judecatorul de camera preliminara nu poate analiza, in acest cadru procesual, argumentele persoanelor vatamate".-"Sub acest aspect, judecatorul de camera preliminara retine caracterul neintemeiat al sustinerilor procurorului ierarhic superior, prin care intelege sa-si fundamenteze concluzia deficientei anchetei, respectiv ca procurorul de caz nu a chemat suspectii la sediul DIICOT in vederea ascultarii lor in aceasta calitate ori ca nu a citat in vederea reaudierii ori audierii nicio persoana vatamata si niciun martor (cu exceptia martorilor Dan Carmen Daniela, Cliseru Speranta, Badulescu Aurehan, Mastan Alin Ionel)".- "prin prorogarea de competenta ce a avut loc prin reunirea cauzei declinate de Sectia Parchetelor Militare cu cea aflata pe rolul DIICOT (a se vedea istoricul urmaririi penale) procurorul de caz a avut la dispozitie un material probator legal administrat de Sectia Parchetelor Militare. peste ...de filei... volume dup. pe care l-a procesat in cursul anchetei penale efectuate".- "(...) invocarea de catre procurorul ierarhie superior a faptului ca procurorulde caz nu a readministrat probatoriul administrat in fata Sectiei Parchetelor Militare, pe langa faptul ca nu exista nicio dispozitie legala care sa prevada aceasta obligatie, este o afirmatie "pro causa" in conditiile in care urmarirea penala nu este guvernata de principiul nemijlocirii, asa cum procurorul ierarhic superior a incercat sa se subinteleaga (in motivarea ordonantei de redeschidere mentionandu-se ca "Trebuie cautate, in principal, sursele primare ale probelor, organele judiciare trebuie sa ia legatura cu suspectul/inculpatul in mod direct, sa asculte nemijlocit martorii, sa perceapa direct obiectele ce constituie mijloace materiale proba, ia contact cu expertii etc. in acest fel, organul judiciar va putea percepe o serie de aspecte care pot influenta solutionarea justa a cauzei")".-"Cat despre faptul ca nu au fost chemati suspectii la sediul DIICOT in vederea audierii, in aceasta calitate, judecatorul de camera preliminara constata (asa cum a retinut, de altfel, procurorul ierarhic superior) ca suspectii au fost citati in vederea audierii la sediul Sectiei Parchetelor pentru a li se aduce la cunostinta calitatea procesuala, ocazie cu care acestia au uzat de dreptul la tacere".-"(...) cata vreme procurorul de caz de la DIICOT nu a emis niciun alt act procesual care sa impuna obligatia acestuia de a chema persoanele anchetate (punerea in miscare a actiunii penale-art. 309 alin, 2 C.pr.pen; extinderea urmaririi penale sau schimbarea incadrarii juridice art. 311 alin, 3 C.pr.pen.; perchezitii domiciliare sau informatice etc.), iar acestea si-au manifestat dreptul de a nu da declaratii, sustinerea procurorului-sef nu poate fi primita de judecator".-"Desi procurorul ierarhic superior invoca o inadvertenta intre sustinerea procurorului de caz - in sensul ca doar a coordonat actiunile desfasurate de catre lucratorii jandarmeriei (...) care atesta prezenta la fata locului si ca aceasta este irelevanta, in raport de obiectul probatiunii intrucat cei doi suspecti au fost acuzati ca, prin ordinele date direct fortelor de ordine, fara sa fi preluat comanda de la... ar fi participat in mod nelegal la conducerea operatiunilor".-"Prin urmare, prezenta lor sau nu la fata locului nu prezinta importanta probatorie, de vreme ce, probele analizate de procurorul de caz constand in Jurnalul Actiunilor Operative, fluxul de comunicatii, declaratiile de martor date de lucratorii jandarmi , au condus pe acesta la concluzia ca operatiunile s-au desfasurat fara implicarea... si... Pentru aceleasi motive, datele de localizare ale acestora sunt irelevante, sub aspect probator"., fata de considerentele mai sus aratate, avand in vedere ca motivele pe care se sprijina ordonanta procurorului ierarhic superior de redeschidere a urmaririi penale nu isi gasesc suport in dosarul cauzei (...)formulata de Parchetui de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism-Structura Centrala" Decizia de redeschidere a anchetei trebuia aprobata de un judecator, insa solicitarea DIICOT a fost plimbata pe la mai multe instante.Fostul procuror sef al DIICOT, Giorgiana Hosu, a cerut redeschiderea anchetei pentru ca - explica ea - procurorul care a clasat acuzatiile la adresa sefilor Jandarmeriei, nu a readministrat probele stranse de Parchetul Militar in dosarul "10 august" si nici nu a reaudiat suspectii, victimele si martorii.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a sustinut marti, 5 martie, o declaratie de presa, dupa ce cu o zi in urma presedintele Klaus Iohannis i-a cerut "sa explice public de urgenta cum s-a ajuns in situatia" ca Dosarul 10 august sa fie clasat. Stelian Ion a declarat ca trebuie vazuta motivarea si ca o parte din dosar a fost disjunsa si isi va urma cursul. El a subliniat ca i se pare prematur sa vorbim despre CEDO in acest caz. "Daca e vreo asteptare din partea cuiva sa intervina ministrul Justitiei, nu se poate intampla si e bine ca e asa", a mai afirmat ministrul.Tribunalul Bucuresti a decis definitiv ca dosarul privind interventia in forta a Jandarmeriei la mitingul din 10 august 2018 sa ramana inchis , hotarare care a provocat reactii aprinse in spatiul public.

