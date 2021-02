Motivarea sentintei din cauza careia fosta sefa DIICOT si-a dat demisia din functie. De ce a fost condamnat fostul politist Dan Hosu

Sentinta

Acuzatiile DNA

Afacerea: Bani din despagubiri

Au recunoscut acuzatiile, cu nuante

Trebuia folosit doar in interes de serviciu

Interceptarea

"Nu respecta exigentele de tipicitate"

"Traseu profesional ascendent"

Decizia de condamnare a fost data pe 24 septembrie 2020, iar in aceeasi zi Giorgiana Hosu si-a inaintat demisia din functie , dupa o scurta intrevedere cu ministrul Justitiei, Catalin Predoiu "Demisia procurorului sef DIICOT a fost motivata de preocuparea de a proteja credibilitatea institutiei si a avut la baza un context cu care nu a avut vreo legatura si din cauze care nu ii sunt imputabile," anunta Ministerul justitiei.Giorgiana Hosu este al treilea sef al parchetului antimafia care pleaca prin demisie in ultimii cinci ani, dupa cazurile Alina Bica si Felix Banila . DIICOT este condus in acest moment de adjunctul procurorului-sef.Practic, Dan Hosu a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare dupa ce a fost gasit vinovat de doua infractiuni : instigare la acces ilegal la un sistem informatic (2 ani si 6 luni) si instigare la folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii (1 an si 6 luni).Cele doua pedepse au fost contopite, rezultand o condamnare de 3 ani, insa cu suspendarea executarii pedepsei, pe un termen de supraveghere de trei ani si sase luni. Pe timpul cat se afla sub supraveghere, Dan Hosu este obligat sa frecventeze un program de reintegrare sociala si sa efectueze munca in folosul comunitatii pe o durata de 80 de zile la Primaria Jilava sau Scoala nr.1 Jilava.In schimb, fostul politist a fost achitat pentru dare de mita si trafic de influenta. In acest caz, judecatorii au exclus interceptarile realizate de ofiterii SRI, in baza unor decizii CCR . Decizia nu este definitiva.In acelasi dosar, comisarul sef de politie Catalin Marian Catarama, la date faptei sef al Serviciului de combatere a traficului cu migranti din cadrul IGPR, a fost condamnat la trei ani inchisoare cu suspendare pentru acces ilegal la un sistem informatic si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, plus 80 de zile munca in folosul comunitatii.Angela Toncescu, membru in Consiliul de Administratie al SC Carpatica Asig SA Sibiu, si Ion Sorin Tatu, la data faptelor administrator de fapt al unei societati comerciale, au fost achitati.Conform DNA, fostul comisar-sef Dan Hosu apela la serviciile comisarului-sef Catalin-Marian Catarama, sef al Serviciului de combatere a traficului cu migranti din cadrul IGPR-DCCO, pentru a contacta familiile unor victime ale accidentelor rutiere. La randul sau, Catarama accesa datele politiei pentru a obtine informatiile personale cerute de Hosu. Pentru aceste infractiuni au fost gasiti vinovati cei doi.Pentru "ajutorul" acordat, Catarama ar fi primit un sejur intr-un resort de pe Litoralul romanesc, sustineau anchetatorii. Pentru aceasta acuzatie, Tribunalul a decis achitarea.In esenta este vorba de o afacere inedita: obtinerea de comisioane grele din despagubirile pe care societatile de asigurare le platesc victimelor accidentelor de circulatie Dan Hosu este director general al Despagubiri, Accidente, Vatamari SRL. Societatea are ca asociati pe Terra Invest Establishment (Liechtenstein) - 25%, Suzana Rinu (soacra lui Dan Hosu) - 25%, Daniel Tanase- 25% si Vlad Bogdan Hosu (fiul lui Dan Hosu) - 25%.Procurorii DNA precizau ca desi obiectul de activitate principal declarat este "activitati de consultanta pentru afaceri si management", din probele administrate in cauza a rezultat ca, principala activitate desfasurata de catre societate priveste identificarea victimelor, sau, in caz de deces , a mostenitorilor victimelor accidentelor rutiere, incheierea unor mandate de reprezentare cu acestia, in cadrul procesului penal declansat, negocierea si perceperea unor comisioane substantiale din sumele obtinute pe cale amiabila de la societatile de asigurari, fie in urma pronuntarii unor hotarari judecatoresti definitive.Procurorii DNA au interceptat inclusiv convorbirile telefonice ale celor doi. "Ba, ti-am trimis pe telefonul ala al tau un sms!... Pe WhatsApp, pe... nu stiu ce! Pe WhatsApp cred ca ti-am trimis!... Te roaga tata ca sa trimit! Unul e in Constanta si ii trimit maine la Constanta pe oameni!", ii spunea Hosu lui Catarama. Imediat dupa convorbire, Catarama a verificat trei persoane, care au decedat in accidente auto, in programul Directiei pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date. Informatiile ar fi fost transmise lui Hosu, prin intermediul retelei de comunicare "WhatsApp".Atata Catarama, cat si Hosu, au recunoscut aceasta acuzatie, insa cu nuante. Iata ce scrie in decizia de condamnare, in cazul lui Hosu."Inculpatul a precizat ca, intr-adevar, i-a solicitat lui Catarama informatii despre victime in cazurile individualizate de procuror , mentionand insa ca niciunul din aceste dosare nu s-a materializat, astfel ca nu s-a incheiat niciun contract cu acele victime care au ales sa colaboreze cu o firma concurenta, Centrul European.A precizat ca nu a avut reprezentarea savarsirii vreunei infractiuni, desi cunostea ca accesul la aceste informatii este restrictionat, insa in dosarele de dauna de la City Insurance vazuse astfel de documente, respectiv fise de evidenta a populatiei si fise de eveniment rutier, pe care se mentiona ca nu sunt documente secrete," noteaza Tribunalul.Practic, noteaza judecatorul, apararea lui Hosu a fost "in sensul ca nu a constientizat ca prin solicitarea facuta coinculpatului s-ar putea ajunge in sfera ilicitului penal."La randul sau, Catarama a admis ca a oferit datele, dar ca la acel moment nu facea distinctia intre notiunea de date personale si date nedestinate publicitatii, precum nici intre notiunile de baza de date, respectiv sistem informatic."Se poate observa, din analiza depozitiei acestui inculpat ca, in esenta nici acesta nu neaga faptul ca a accesat baza de date, insa nu a avut reprezentarea ca face ceva rau, intentia fiind de a ajuta potentiale victime, desi a admis ca accesul la aceasta baza de date era restrictionat, in sensul ca nu avea acces orice persoana, si se putea accesa doar pe baza unui user si a unei parole," explica Tribunalul Bucuresti.Cei doi, Hosu si Catarama au solicitat achitarea pentru aceste infractiuni. Tribunalul reaminteste ca accesul la programul informatic al M.A.I. - Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date este restrictionat pentru anumite categorii de utilizatori, protejat cu parola si putand fi folosit doar in interes de serviciu de catre agentii de politie, aflati in exercitiul functiunii."De observat ca inculpatul a sustinut in faza judecatii ca a accesat bazele de date, pe baza unui user si a unei parole, desi aceste verificari nu intrau in atributiile sale de serviciu, aspect care se coroboreaza cu celelalte mijloace de proba administrate pe parcursul procesului, rezultand, fara dubiu ca verificarile respective nu au fost facute in interes de serviciu, ci cu scopul de a-l ajuta pe inculpatul Hosu Dan sa afle datele personale ale unor victime a accidentelor rutiere, pentru a avea posibilitatea de a-i contacta si a folosi datele in activitatea specifica de despagubiri cu care se ocupa firma sa," explica instanta."Faptul ca, in fata judecatorului, atat inculpatul Catarama dar si coinculpatul Hosu au aratat ca nu au avut reprezentarea ca prin actiunile lor s-ar plasa in sfera ilicitului penal, ci eventual in sfera contraventionala, nu pot constitui aspecte care sa creioneze lipsa intentiei ca element constitutive al infractiunii.In acest sens se va avea in vedere faptul ca amandoi erau/fusesera lucratori in Ministerul de Interne, cotati ca buni profesionisti, implicati in activitati care prin natura lor presupuneau o buna pregatire profesionala atat ca practicieni dar si cu privire la aspectele normative care le guvernau activitatea, nefiind deloc lipsit de relevanta ca un lucrator din cadrul Serviciului Traficului de Persoane si ulterior in cel de migranti, care implicit lucreaza cu o serie de documente cu regimuri diferite de secretizare sau confidentialitate, poate sa invoce necunoasterea limitelor autorizarii accesului la aceste baze de date," sintetizeaza Tribunalul Bucuresti.Dupa cum am spus, acuzatia de dare de dare de mita a procurorilor DNA a picat la Tribunalul Bucuresti, instanta a decis achitare pe acest capat. Practic, in data de 26 august 2016, pentru "ajutorul" acordat, Hosu i-ar fi oferit, cu titlu gratuit, lui Catarama un sejur intr-o statiune de pe litoralul romanesc, lucru pe care acesta din urma l-ar fi acceptat. Totul are legatura cu o discutie telefonica intre cei doi.Bai, ...[foloseste un cuvant obscen]...! De ce te-am sunat? Bine, sunt mai multe motive! Unul il stii si nu mai revin asupra lui dar aceasta societate respectabila......[neinteligibil]...In perioada 04-07 septembrie...Da...4 liniuta 7 ca sa nu intelegi gresit... La mintea ta zici 47!Ma asteptam! Hai, arunca cu ...[foloseste un cuvant obscen]..., da-i cu ...[foloseste un cuvant obscen]..., da-l dracu! Asa...4 liniuta 7 organizeaza un Team Building...Asa...In statiunea Costinesti, la "Grand Resort Vox Maris" si ne-ar face o deosebita onoare sa participi!Ia uite-l, ma! Ce face asta, ......................................Da' e... Nu ratez! Inca o data, nu ratez!Cu mare placere! Iti spun ca e Team Building!Nu ratez chestia asta! Si la Team Building tre' sa vina si celalalt psihopat! Pardon, asociat! ...[rade]...Normal!...[rade]...Noi plecam de marti ca sa fim siguri, sa vedem!Tre' sa nu beau nimic! E clar, bine! Vin, vin cu cea mai mare placere!Tre' sa te, sa te... Da? Deci, te trecem acolo ca sa se...Da, da!Sa-ti trec o camera de cazare ca asta e ...[neinteligibil]...Da, boss, da! Da, boss, da!Tribunalul Bucuresti a constatat ca probele administrate in cauza nu demonstreaza ca faptele retinute in sarcina celor doi inculpati, respecta exigentele de tipicitate ale acestora."Analizand acest procese verbal de redare, audiind si suportul optic pe care a fost inregistrata aceasta convorbire, cu precizarea ca este o interceptare a convorbirii telefonice autorizata pe dreptul comun, care nu a facut obiectul excluderii din materialul probator, Tribunalul constata ca cei doi coinculpati poarta o discutie intr-o terminologie specifica unor persoane apropiate, care isi permit sa nu adopte un limbaj academic, ci din contra, presarat cu un usor limbaj licentios.Fara doar si poate ca din continutul acestei conversatii Hosu Dan ii lanseaza invitatia de a participa la un team building coinculpatului Catarama Catalin, pe care acesta o accepta, desi ii spune interlocutorului sau ca are foarte multe probleme de rezolvat in planul profesional.Ce nu a reusit insa parchetul sa probeze in cauza este existenta unei alte conditii de tipicitate, respectiv aceea ca oferirea si, corelativ, acceptarea sa fie comise in legatura cu indeplinirea acte contrare indatoririlor de serviciu de catre numitul Catarama Catalin," conchide instanta.In opinia Tribunalului, procurorul nu a respectat standardele de probatiune in raport cu aceste doua infractiuni, prezumand dar nu si demonstrand, dincolo de orice dubiu rezonabil ca fapte de coruptie ar fi fost in legatura cu indeplinirea acte contrare indatoririlor de serviciu de catre inculpat.Atunci cand a stabilit pedepsele, Tribunalul Bucuresti a aratat ca cei doi nu sunt cunoscuti cu antecedente penale, nu au un profil social caracterizat de elemente sau aspecte cu impact negativ asupra conduitei lor anterior faptelor pentru care s-a dispus condamnarea, sunt cunoscuti cu un traseu profesional ascendent, "perceputi de cei cu care lucreaza sau au lucrat ori colaborat ca profesionisti, aspecte care se constituie in criterii obiective de analiza a unui potential risc criminogen viitor, evaluat spre minim si, corelativ, a unor sanse reale, facile de reinsertie sociala."Judecatorii mai arata ca cei doi trebuiau sa sa cunoasca consecintele actelor comise si sa constientizeze ca prin atingerea adusa valorilor sociale ocrotite de lege, devin pasibili de raspundere penala, "dand societatii, comunitatii, in care traiesc un mesaj care lasa sa se inteleaga faptul ca respectarea legii nu este obligatorie pentru toti cetatenii, aspect care trebuie sanctionat, cu atat mai mult avand in vedere profilul profesional al celor doi.""In cazul de fata, punand in balanta natura si gravitatea faptelor, prin prisma criteriilor de evaluare enuntate si a datelor ce caracterizeaza persoanele inculpatilor, Tribunalul apreciaza ca pentru cele doua infractiuni retinute in sarcina acestora se impune aplicarea a cate unei pedepse cu inchisoarea, orientate usor peste minimul special, intr-un cuantum care sa le eficientizeze, respectiv la pedepsele de 2 ani si 6 luni inchisoare pentru infractiunea de acces ilegal la un sistem informatic, in forma instigarii in sarcina inculpatului Hosu Dan, respectiv a autoratului in sarcina inculpatului Catarama Catalin, si pedeapsa de 1 ani si 6 luni inchisoare pentru infractiunea de folosire in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unei persoane neautorizate la asemenea informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altii de sume de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in forma instigarii in sarcina inculpatului Hosu Dan, respectiv a autoratului in sarcina inculpatului Catarama Catalin," concluzioneaza Tribunalul Bucuresti.Dupa cum am aratat, decizia Tribunalului Bucuresti este in prima instanta. Decizia defintiva in acest caz urmeaza sa fie pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti.