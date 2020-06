Noua generatie de hackeri din Valcea a intrat in afaceri cu cocaina. Achizitiile care i-au dat de gol: vile scumpe si masini de lux

Liderul gruparii

Averea, ascunsa pe numele familiei

Masini de 200.000 de euro

Reguli stricte

Hackerville din Romania

Vorbim despre o grupare de hackeri din judetul Valcea, care si-a extins afacerea in traficul de cannabis si cocaina. Membrii acesteia ar fi introdus in tara, transportat, detinut si pus in vanzare aproximativ 59 kg cannabis si 1 kg cocaina cu o valoare de piata de 700.000 de euro.Concomitent, prin fraude informatice, spargerea unor conturi pe site-urile de vanzari on-line, membrii gruparii ar fi obtinut aproximativ 2,6 milioane euro. Pentru ascunderea urmelor, banii erau plimbati printr-o retea complicata de conturi bancare, iar in acest scop membrii acestei grupari au deschis si utilizat in Romania si in alte tari din Europa -Spania, Italia si Germania- cel putin 80 de conturi bancare.In ambele operatiuni, de aprovizionare de droguri si de scoatere a banilor, gruparea folosea oameni pe teritorul Spaniei. Ancheta in acest caz este pe mai multe paliere: grup de criminalitate organizata, trafic de droguri de risc si mare risc, trafic international de droguri de risc si mare risc, frauda informatica si spalare de bani.La solicitarea procurorilor DIICOT, un numar de 11 persoane au fost arestate in acest caz de Tribunalul Valcea. Printre acestea se afla si liderul gruparii, Marius Iancu.," il descriu anchetatorii.Desi intreaga grupare a fost constituita in primavara anului 2019, s-a impus imediat in judetul Valcea si a surprins prin sumele mari de bani obtinute. Treptat, baza de operatiuni a gruparii a fost mutata in orasul Magurele (Ilfov), zona de unde au fost recrutati mai multi tineri, dar ar fi actionat si in Bucuresti, Valcea si Giurgiu.Potrivit datelor DIICOT, aflate in posesia Ziare.com, Marius Iancu a cumparat mai multe imobile si bunuri pe numele unor membri ai familiei sale.," explica anchetatorii.Procurorii DIICOT sustin ca Marius Iancu si sotia sa detin cel putin 5 imobile constand in teren si constructii tip vila cu valoarea ridicata, dintre care trei edificate in perioada 2019-2020.De asemenea, pe numele parintilor lui Marius Iancu au fost achizitionate mai multe terenuri si imobile cu valoare foarte ridicata.In plus, pe numele sotiei lui Marius Iancu au fost gasite trei autoturisme scumpe, care au fost evaluate la zeci e mii de euro de procurori.- Autoturismul marca, an de fabricatie 2018, culoare negru, inmatriculat la data de 29 august 2019, avand o valoare estimata de 99.000 de euro.- Autoturismul marca, an de fabricatie 2020, culoare alb, inmatriculat la data de 30 ianuarie 2020, avand o valoare estimata de 110.000 de euro;- Autoturismul, an de fabricatie 2011, culoare alb, inmatriculat la data de 30 ianuarie 2020, avand o valoare estimata de 13.500 de euro.," sustin procurorii DIICOT.De asemenea, din interceptari a rezultat ca fratele lui Marius Iancu face demersuri constante in vederea schimbarii unor sume ridicate de bani in valuta detinute in numerar, de ordinul zecilor mii de euro in cupiura mai mare. Ar exista astfel indicii ca acesta detine la domiciliul sau, care corespunde cu domiciliul lui Marius Iancu din inregistrarile oficiale, a unor sume ridicate de ban.Desi e vorba de sume de uriase, anchetatorii sustin ca venituri legale reale ale intregii famili a lui Iancu, inclusiv parintii, nu reprezinta nici 5% din aceasta suma.Conform datelor din ancheta, Marius Iancu ar fi a stabilit reguli stricte de comunicare, acesta practic evitand in totalitate comunicare prin intermediul telefonului cu ceilalti membri ai gruparii.In conditiile disponibilitatii de resurse financiare importante ar fi luat masuri prin angajarea serviciilor unor companii de a isi verifica periodic locuinta si autoturismele pentru a se proteja de eventuale masuri de supraveghere si chiar a achizitionat mai multe dispozitive electronice in acest scop.Sotia lui Marius Iancu ar fi fost interceptata telefonic in momentul in care contacta telefonic o companie de profil in vederea comandarii unui aparat de scanare a dispozitivelor de interceptare, urmarire sau inregistrare.Atunci cand au cerut arestarea membrilor acestei grupari, procurorii DIICOT aratau judecatorilor ca se impune luarea unor masuri ferme fata de acest gen de infractiuni , aspect ce rezulta din efectul in randul societatii romanesti si la nivel european al dezvoltarii acestui gen de infractiuni la nivelul judetului Valcea, ce a creat practic o sintagma care caracterizeaza zona mentionata.In reportajele prezentate de-a lungul timpului, mass-media internationala a prezentat orasul Ramnicu Valcea drept Hackerville, iar faima tinerilor care se tineau de inselaciuni on-line a ajuns mondiala.," explica DIICOT.Mai mult in activitatile infractionale din acest caz, sunt angrenati foarte multi tineri care fiind atrasi de obtinerea unor sume de bani in mod rapid se implica in activitatile infractionale ale gruparilor, afectandu-si astfel dezvoltarea normala in societate.Interventia organelor judiciare pentru stoparea sa nu a avut efectul scontat, din ce in ce mai multe persoane, in special tineri, transformand aceasta activitate frauduloasa intr-un adevarat mod de viata, acest aspect regasindu-se si in ceea ce priveste inculpatii din prezenta cauza," conchid procurorii DIICOT.