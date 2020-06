O adolescenta de 14 ani a fost abuzata si fortata sa se prostitueze in doua locatii din centrul Capitalei, pe Bulevardul Dacia si pe Calea Victoriei

Ziare.

"In fapt, s-a retinut ca in perioada 27 iulie - 5 august 2019, inculpata MC, profitand de starea de vadita vulnerabilitate in care se afla o persoana vatamata minora, in varsta de 14 ani, dupa ce anterior a fost recrutata de catre coinculpatul I C, a primit-o si a obligat-o sa practice prostitutia in cel putin doua locatii din municipiul Bucuresti, situate pe B-dul. Dacia si Calea Victoriei," acuza DIICOT.Minora ar fi fost preluata de la inculpatul IC de catre inculpata M C, care ar fi initiat-o in prostitutie, ar fi fotografiat-o in ipostaze provocatoare din care sa rezulte ca este dispusa la prestarea serviciilor sexuale, fotografii pe care ulterior le-a postat pe site-uri publice, ar fi inchiriat locatiile in regim hotelier in care s-a prostituat si ar fi incasat banii rezultati in urma serviciilor sexuale ale minorei."De asemenea, minora exploatata de catre inculpata MC a fost abuzata din punct de vedere sexual si violata de catre inculpatul IC chiar in locatia inchiriata de catre inculpata aceeasi locatie fiind folosita si pentru producerea de materiale pornografice cu minori," acuza DIICOT.In cursul zilei de joi, inculpata urmeaza sa fie prezentata Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile.Cauza este instrumentata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice.