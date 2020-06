O familie din Maramures rapea barbati si ii exploata ca pe sclavi. Victimele erau incuiate sub lacat

Ziare.

Totodata, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Maramures au reusit sa probeze activitatea infractionala a gruparii cu privire la aceleasi fapte savarsite asupra altor patru persoane.Conform unui comunicat de presa al DIICOT, remis joi, in cauza exista suspiciunea rezonabila ca, in perioada mai 2019 - mai 2020,Potrivit aceleiasi surse, membrii gruparii infractionale au dezvoltat o practica din a se deplasa periodic pe raza Garii CFR din municipiul Baia Mare, judetul Maramures, unde, profitand de starea de vadita vulnerabilitate in care se afla diverse persoane din categoria celor mentionate anterior,Toate aceste practici sunt de natura sa creeze victimelor o puternica trauma fizica si emotionala, o stare perpetua de frica si de nesiguranta, din cauza careia persoanele vatamate executa ordinele membrilor gruparii infractionale respective", subliniaza comunicatul DIICOT.Cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuata la domiciliile membrilor gruparii, de catre procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Maramures impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul SCCO Maramures, intr-una dintre incaperile gospodariei inculpatului C.M. si a familiei sale, a fost gasita sechestrata o persoana de sex masculin."Acesta era incuiat sub lacat intr-o incapere din gospodaria inculpatului inca din data de 01.06.2020, fiind rapit si adus prin metodele mentionate de catre membrii gruparii infractionale, care incepusera astfel sa-si "refaca" stocul de sclavi", mentioneaza comunicatul DIICOT.Activitatile au fost efectuate cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Maramures, al ofiterilor de politie judiciara din cadrul Serviciului Criminalistic, al lucratorilor de politie din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare, Grupei Operative Canine si al jandarmilor din cadrul IJJ Maramures.