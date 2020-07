Opt persoane au fost retinute in dosarul permiselor de conducere obtinute in mod fraudulos

"Au fost retinute si vor fi prezentate in cursul acestei zile, cu propunere de arestare, 8 persoane. Fata de alte 26 de persoane, s-a dispus control judiciar", anunta IPJ Prahova, dupa ce miercuri au avut loc 60 de perchezitii in Bucuresti si in opt judete.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Ploiesti, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Ploiesti, au facut, miercuri, 61 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si judetele Prahova, Dambovita, Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Botosani, Dolj si Constanta, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in fals in inscrisuri, uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, luare de mita si dare de mita.Surse din ancheta afirma ca printre liderii gruparii s-ar afla Romeo Ursu, cunoscut sub numele de "Boenica", cel care a fost dat in urmarire in urma cu 12 ani, acuzat de inselaciuni in domeniul imobiliar, el aflandu-se in Iordania.In cauza s-a stabilit faptul ca, incepand cu a doua jumatate a anului 2019 si pana in prezent, s-a constituit, pe raza judetelor Dambovita si Ilfov si a municipiului Bucuresti, un grup infractional organizat constituit initial din 9 membri (cetateni romani si straini), la care ulterior au aderat si alti cetateni romani, grupul fiind profilat pe savasirea unor infractiuni din sfera criminalitatii informatice, precum si infractiuni de fals si de coruptie . Scopul grupului l-a reprezentat obtinerea de venituri ilicite prin inlesnirea obtinerii contra-cost si in mod fraudulos a unor permise de conducere pentru mai multi cetateni romani care nu posedau competentele necesare obtinerii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice din Romania", arata DIICOT Astfel, persoanele interesate de obtinerea unor permise de conducere puneau la dispozitia membrilor gruparii datele personale, o fotografie si un specimen de semnatura, care erau transmise in strainatate pentru intocmirea permiselor. Ulterior, documentele intocmite fraudulos erau expediate in Romania, iar cetatenii romani care intrau in posesia acestora se prezentau la serviciile de profil pentru preschimbarea permiselor de conducere straine cu permise de romanesti.Procurorii spun ca suma totala achitata de un beneficiar al unui astfel de permis se ridica la aproximativ 3.000 de euro, aceasta reprezentand diferite comisioane percepute de cetatenii romani si straini implicati.Pana in prezent, au fost identificati peste 50 cetateni romani care fie au obtinut permise romanesti, fie au depus documentele la autoritatile competente pentru preschimbarea permiselor prin acest mod ilicit, o parte dintre acestia fiind deja semnalati cu diferite incalcari ale normelor la regimul circulatiei rutiere.La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiesti au fost duse pentru audieri un numar de 79 de persoane.