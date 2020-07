Ordonanta DIICOT de clasare a dosarului 10 august: Protestatarii comparati cu "buruieni" ce trebuie aduse la "stadiul de brazda"

O mentalitate securista

ONG-urile se intalnesc cu Scutea

"Pentru intelegerea semnificatiei asociate conceptului, retinem ca, actiunea de interventie in forta executata in vederea restabilirii ordinii publice pe timpul desfasurarii unei adunari publice care si-a pierdut caracterul pasnic", se arata in ordonanta de clasare a dosarului "10 august".Avocatul Alexandru Cristian Surcel a declarat ca un asemenea mod de intelegere a faptelor este chiar contrar legii Jandarmeriei, care obliga fortele de ordinela un raspuns proportional. In opinia acestuia, metafora aleasa este pur si simplu "cretina" si ilustreaza o mentalitate "securista"."Este cretin de-a dreptul. Legea 550/2004 a Jandarmeriei stipuleaza ca o interventie trebuie sa fie proportionala cu faptele de violenta. Ori in 10 august 2018 este evident ca nu am avut 50.000 sau 100.000 de oameni furibunzi care incercau, ca la Mineriade, sa ia cu asalt cladirea Guvernului. Din contra, am avut o multime de oameni pasnici, intre care poate erau cateva sute sau cateva zeci de persoane turbulenti. Este incredibil cum au ajuns sa faca o literatura de proasta calitate in rechizitorii. Sigur, nu exista o forma stricta a rechizitoriilor, insa dupa parerea mea ele ar trebui sa fie scrise cu o anumita rigoare juridica. Nu cu figuri de stil, metafore poetice, se cere totusi o anumita rigoare aici. Discutam de stiinte juridice, nu au ce cauta aici pasteluri, poezii sau metafore horticole - acolo trebuie stabilite clar niste cauzalitati, faptele sa fie descris aproape matematic, cu dovezi, cu fapte.Altfel, aceasta metafora pe mine personal m-a ingrijoreaza, dincolo de ridicolul ei evident. Asta pentru ca exprima o anumita mentalitate. Un procuror care gandeste, si care spune chestia asta, daca maine s-ar trezi cu dosarul celor care au ordonat represiunea revoltei de la Brasov din 1987, sau chiar al Revolutiei de la Timisoara in 1989 sau la Cluj sau mai stiu eu unde - acest procuror probabil ca ar clasa dosarul, pentru ca el considera ca in caz de violente trebuie facuta breazda.Realitatea istorica este ca si la Brasov in 1987, si la Timisoara in 1989 au existat si oameni care au comis acte de violenta - au fostat intrarea in cladiri guvernamentale, au aruncat cartile lui Ceausescu, deci s-au intamplat si lucruri violente sa zicem, fapte care in conditii normale ar fi sanctionabile contraventional. Este o mentalitate de-a dreptul securista. Este specifica organelor de represiune de dinainte de 89", a declarat aceasta.Reprezentantii a 21 de grupuri civice active in protestele pentru democratie si justitie din Piata Victoriei din ultimii 3 ani, au avut vineri, 24 iulie, o intalnire cu procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea , careia i-au cerut redeschiderea dosarului 10 august si preluarea anchetei la Parchetul General.in debutul intalnirii a fost reiterat caracterul pasnic, demonstrat in timp, al protestelor din Piata Victoriei si faptul ca trasatura principala a majoritatii participantilor la aceste proteste a fost refuzul abuzurilor si violentei, aspecte caracteristice aflate in contradictie cu afirmatiile cuprinse in Ordonanta DIICOT care lauda demersul fortelor de ordine de a-i trata pe protestatari ca pe o "cultura iremediabil compromisa" care este nevoie sa fie "intoarsa la stadiul de brazda".