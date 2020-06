Cel mai bun falsificator de bancnote din lume, prins in Romania

Peste 17.000 de bancnote false, in 6 ani

Potrivit DIICOT , prin actiunea de miercuri, derulata impreuna cu agenti ai Oficiului National Central pentru Combaterea Falsului de Moneda din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate a fost vizata destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de falsificare de moneda, complicitate la falsificare de moneda, punerea in circulatie de valori falsificate, complicitate la punerea in circulatie de valori falsificate, detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori, complicitate la detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori, inselaciune si complicitate la inselaciune.Conform unui comunicat DIICOT, totul ar fi inceput in primavara anului 2014, cand "trei persoane au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii infractiunilor de falsificare de moneda, punerea in circulatie de valori falsificate, detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori si inselaciune, grup ce isi desfasoara activitatea si in prezent si fata de care a fost documentata activitatea de falsificare a unui numar de 17.065 bancnote din cupiura de 100 lei, prejudiciul in cauza ridicandu-se la aproximativ 1.706.500 lei".Liderul grupului infractional avea rolul de a ii coordona pe ceilalti membri, fiind implicat in procurarea/detinerea de materiale si instrumente necesare falsificarii, in falsificarea de monede si punerea acestora in circulatie, inducand astfel in eroare mai multe persoane.Liderul gruparii a devenit cel mai mare falsificator din lumeAnchatetorii au mai aratat ca, "intr-un interval relativ scurt de timp, liderul grupului a reusit sa produca cele mai bune falsuri din istoria Romaniei si sa devina cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume".DIICOT i-a monitorizat pe mebrii retelei mai mult timp. "Ca urmare a calitatii superioare a reproducerii, fiind realizate pe suport de polimer si avand imitate toate elementele de siguranta destinate publicului (inclusiv microperforatiile, banda iridescenta, imagine latenta, fereastra transparenta, cerneala care isi schimba culoarea, imprimare vizibila in lumina ultravioleta), fals aproape imposibil de identificat de catre persoanele care intra in posesia acestora, din acest motiv a fost denumit generic "SUPER LEU".Evolutia acestui tip de fals la nivelul anului 2014 a fost una spectaculoasa fiind pentru prima data in istoria falsului de moneda din Romania cand aceasta era identificata in circuitul financiar cu precadere in centrele de procesare de numerar, ceea ce indeparta practic momentul punerii in circulatie de momentul identificarii bancnotei. In toate situatiile in care erau identificati martori (casieri ai unitatilor comerciale sau alte altor institutii financiare - banci comerciale) nici unul nu a putut oferi suport informational intrucat nu si-a dat seama la momentul incasarii ca bancnota este un fals", mai arata DIICOT.La sediul DIICOT - Structura Centrala vor fi conduse, in vederea audierii, un numar de 3 persoane.