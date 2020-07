Perchezitii la caminul cultural din Draganesti: un referent ar fi abuzat o fetita de 10 ani care venise la cursuri de dans

"In fapt s-a retinut ca la data de 10 aprilie 2019, in jurul orelor 15.00, in timp ce se afla in incinta unei institutii culturale, la cursuri de dans, o minora, in varsta de 10 ani, a fost invitata de suspect, referentul unitatii, in biroul acestuia, ocazie cu care i-a prezentat un film cu minori in ipostaze pornografice," anunta DIICOT.Potrivit procurorilor, la data de 14 aprilie 2019, in jurul orelor 12.45, in timp ce minora se afla in aceeasi locatie pentru a viziona un spectacol de teatru, a fost invitata din nou in biroul sau de catre suspect, pe motivul ca doreste sa ii faca cadou un ceas de mana, ocazie cu care acesta si-a introdus mana in lenjeria intima o minorei si a pipait-o in zona organelor genitale.La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Olt au fost aduse, in vederea audierii, un numar de 7 persoane. Actiunea a fost efectuata cu sprijinul Serviciului pentru Actiuni Speciale Olt.