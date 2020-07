Povestea celor doi frati salvati de tortura stapanilor de sclavi de la Berevoesti. Cum decurge viata lor dupa ce au fost luati in grija statului

Vanduti de mama

Elevi in clasa a VII-a si la liceu

DGASPC Arges a preluat atunci 19 copii, insa s-a dispus masura de protectie doar pentu doi, Costinel si Ionut Dragos Maruntelu, restul fiind copiii stapanilor de sclavi, scrie Jurnalul de Arges. In cadrul gospodariei agresorilor, baietii aveau grija de animale si de minorii familiei, dar erau si arsi pe piele cu vatraiul incins, pusi la munci grele sau batuti in mod repetat, inclusiv cu biciul sau ustensile de bucatarie.In acest caz, cei mai multi dintre stapanii de sclavi de la Berevoesti au fost condamnati la inchisoare , pedepsele variind intre 3 si 18 ani.Conform unor date din rechizitoriul procurorilor DIICOT , mama minorilor i-a dat, in 2012, familiei Feraru din Berevoesti, in schimbul unei sume de bani foarte mici.La momentul descinderilor, s-a facut evaluarea psihologica a familiei din care au provenit cei doi minori si s-a constatat ca nu se poate face reintegrarea in familia initiala, din cauza conditiilor materiale si a moralitatii parintilor.Conform Jurnalului de Arges, Costinel are acum 17 ani si este elev in clasa a VII-a la Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sfantul Nicolae" din Campulung. Dragos are 15 ani, a absolvit clasa a IV-a la Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sfantul Nicolae" Campulung si urmeaza sa fie inscris la a doua sansa in cadrul Liceului Tehnologic (Minier) Campulung, intrucat varsta nu mai permite scolarizarea in regim de zi.", a transmis Compartimentul Comunicare al DGASPC Arges."In prezent, sunt 18 copii cu masura de protectie stabilita in urma arestarii parintilor la finalizarea cercetarilor, dupa cum urmeaza: 4 copii se afla in plasament la AMP (a), iar 14 copii sunt in plasament familial la familiile extinse", mai transmite DGASPC Arges.