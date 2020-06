Povestea de Hollywood a romanului Radu, cel mai mare falsificator de bani din lume. A falsificat 17.065 de bancnote, a facut o singura greseala si a fost prins

Parea imposibil de prins

I-au gasit amprenta pe folie

Condamnat pentru furt

Prinsi intr-o ancheta DGA

Plasau bani in Suceava

Lipseau amprentele

O alta pista a anchetei

Achizitia de cerneluri

Supriza: Recunoaste acuzatiile

Iubita da detalii complete

"Imi spunea sa inchid telefonul"

DIICOT: Era un solitar

Anchetatorii spun despre Radu Theodor Croitoru a reusit sa produca cele mai bune falsuri din istoria Romaniei si sa devina cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume. Banii falsificati de acesta au inceput sa apara pe teritoriul Romaniei inca din 2014, iar procedeul de falsificare s-a apropiat de perfectiune.Era vorba de un fals foarte bine executat, avand imitate toate elementele de siguranta destinate publicului (inclusiv microperforatiile, banda iridescenta, imagine latenta, fereastra transparenta, cerneala care isi schimba culoarea, imprimare vizibila in lumina ultravioleta), fals aproape imposibil de identificat de catre persoanele care intra in posesia acestora, acesta a fost codificat "Super Leu".Procurorii DIICOT explica ca Croitoru era prudent in plasarea banilor pe piata. Operatiune la care participa si iubita sa, Elena Daniela Balog. Radu Theodor Croitoru prefera localitatile unde se organizau targuri, balciuri sau serbari locale. De fiecare data cand cei doi plecau catre respectivele localitati, inchideau telefoanele in scopul de a nu putea fi urmariti.Dupa cum aratam, Croitoru era precaut in a plasa banii pe piata, iar bancnotele falsificate erau identificate in circuitul financiar cu precadere in centrele de procesare de numerar.In toate situatiile in care erau identificati martori (casieri ai unitatilor comerciale sau alte altor institutii financiare - banci comerciale) nici unul nu a putut oferi suport informational intrucat nu si-a dat seama la momentul incasarii ca bancnota este un fals.Asa ca au plecat de la supozitia ca cel care le falsifica si-ar fi lasat, din greseala, amprentele pe folii. Asa ca au fost dispuse constatari criminalistice dactiloscopice care sa stabileasca daca pe suprafata sau in interiorul bancnotelor se evidentiaza urme papilare. Examinarile dactiloscopice s-au efectuat inclusiv comparativ cu impresiuni papilare ale unor persoane cunoscute la nivelul Oficiului National Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu preocupari in sfera falsului de moneda.In iunie- iulie 2016, mai multe bancnote falsificate, din categoria "Super Leu", au fost puse in circulatie pe raza judetului Brasov. Aceste bancnote au fost transmise pentru examinari criminalistice de laborator, respectiv pentru prelevarea de urme papilare.Raportul de expertiza dactiloscopica a evidentiat faptul ca pe bancnota din cupiura de 100 lei a fost evidentiata o urma papilara, aceasta fiind creata de persoana inregistrata in baza de date: Radu Theodor Croitoru.De asemenea, din verificari a reiesit si faptul ca acesta a fost incarcerat la Penitenciarul Codlea in perioada 1997 - 2000, executand o pedeapsa pentru comiterea unui furt. Acesta era insa cunoscut si pentru preocupari in sfera falsificarii de documente si inscrisuri oficiale, fiind identificat impreuna cu iubita sa, Elena Daniela Balog, in anul 2008, cu care aparent falsificau chitante pentru plata taxei de prima inmatriculare.Din verificari a mai reiesit ca Radu Theodor Croitoru si Elena Daniela Balog au locuit impreuna in Bucuresti. Femeia administra o societate comerciala si era proprietarul unui luxos autoturism marca Audi A8, de culoare neagra. Masina era utilizat exclusiv de iubitul sau, Radu Theodor Croitoru chiar a fost sanctionat de organele de politie ale politiei rutiere in data de 20 martie 2017.Procurorii au observat ca cei doi, Radu Theodor Croitoru si Elena Daniela Balog, au fost vizati in 2008 de o ancheta coordonata de Directia Generala Anticoruptie, care viza falsificarea unor chitante prin care se atesta plata taxei de prima inmatriculare.Acestia se aflau in relatie de prietenie cu un politist de la inmatriculari auto, vizat de ancheta DGA. In 2008, la perchezitia efectuata la locuinta celor doi iubiti au fost gasite si ridicate atat matrite confectionate artizanal, care erau utilizate in vederea falsificarii mai multor categorii de inscrisuri, cat si diverse alte documente falsificate.De asemenea, din surse deschise a rezultat faptul ca denuntatorului politistului si al celorlalte persoane anchetate de Directia Generala Anticoruptie i s-a incendiat autoturismul.Dar sa ne intoarcem in vara anului 2017, moment in procurorii monitorizau plasarile de bancnote contrafacute. Acestea aparau mai ales in zona Sucevei. In iulie 2017, Radu Theodor Croitoru si Elena Daniela Balog au fost identificati ijn timp ce se aflau in Orasul Gura Humorului, fiind prezenti in societatile comerciale unde au fost descoperite bancnote contrafacute din cupiura de 100 lei, tipul de fals denumit generic "Super Leu". Cei doi au foloseau pentru deplasare autoturismul marca Audi A8.Monitorizarea camerelor video au dezvaluit ca Radu Theodor Croitoru era prudent cand intra in magazine si evita sa intre in centrele comerciale care aveau camera de intregistrare.O parte din procurorii DIICOT au studiat actele anchetei relizate de DGA in 2008. In primul rand, anchetatorii au constat un lucru frapant, desi amprentele femeii trebuiau sa fie in baza de date a politiei, deoarece aceasta fusese condamnata pentru fals, acestea nu erau.."Anchetatorii au deschis insa o alta pista a anchetei.Asta dupa ce au observat ca la domiciliul sau, la nivelul anului 2008, au fost descoperite mai multe suporturi de polimer, iar organele de ancheta nu au probat posibila implicare a acestuia in contrafacerea foliilor de securitate "RAR". Procurorii au plecat de la premisa ca societatea care il aproviziona in 2008, il aproviziona si in prezent.In urma investigatiilor in mediul virtual, organele de politie au identificat doua societati comerciale care vindeau din 2008: cerneluri scripturale, cerneluri care adera la polimer, cerneluri cu proprietati UV, confectionare de site serigrafice, materiale de tipul celor mentionate in procesele verbale anterioare.Au fost transmise mai multe solicitari celor doua societati comerciale, iar ca urmare a acestui lucru au pus la dispozitia organelor de ancheta mai multe desfasuratoare ale relatiilor comerciale (vanzare-cumparare) dintre cele doua societati si o factura fiscala, in copie xerografica.In urma discutiilor dintre politisti si reprezentantii unei societati care comercialza aceste produse s-a evidentiat faptul ca bancnotele din tipul de fals "Super Leu" ar putea fi realizate cu cernelurile achizitionate de la societate intrucat acestea sunt cerneluri serigrafice care adera la substraturi de polimer. Substratul este unul dintre substraturile recomandate in utilizarea cernelurilor serigrafice. Substratul este folosit la confectionarea bancnotei din cupiura 100 lei denumita generic "Super Leu".Astfel, din aproape in aproape, ancheta a ajuns la societatea controlata de unul dintre complicii lui Radu Theodor Croitoru. Ulterior, au fost descoperiti si cei care i-au vandut utilajele de perforat sau de imprimat. De asemenea, au identificat locul unde erau livrate consumabilele si piesele de schimb, asa au dat de falsificator.Pe 25 iunie 2020, Radu Theodor Croitoru a fost ridicat de mascati si adus la DIICOT. El a declarat ca in perioada cuprinsa intre vara anului 2013 si primavara anului 2014 a desfasurat activitati de incercare de contrafacere bancnota cu cupiura de 100 de lei.Aceste activitati de incercare de contrafacere bancnote de 100 de lei le-a efectuat in prezenta prieteni sale."Inculpatul a recunoscut ca instrumentele si materialele ridicate de lucratorii de politie cu ocazia perchezitiei domiciliare le detinea pentru falsificarea bancnotelor in cupiura de 100 lei. De asemenea, inculpatul a recunoscut ca a falsificat cele 17.065 bancnote in cupiura de 100 lei si ca le-a pus in circulatie," explica procurorii DIICOT.In declaratia sa, Radu Theodor Croitoru a explicat ca Elena Daniela Balog si prietenul sau nu ar fi avut nicio participatie in aceste falsuri.Elena Daniela Balog a negat initial ca ar fi avut vreo participare la savarsirea infractiunilor pentru care a fost pusa sub inculpare. Ulterior, ea a revenit: " Arat ca intr-una din camerele de la etaj, de langa camera unde era asezata imprimanta, exista un dulap in care erau asezate mai multe placi de geam (sticla) asezate vertical intre care eu asezam bucati de folie (polimer) in vederea indreptarii acestora, in scopul de a deveni plane.Faceam acest lucru deoarece folia folosita era achizitionata sub forma de tambur si, dupa ce erau taiate bucati din aceasta rola, folia ramanea indoita in forma luata de la roluirea de pe tambur. De asemenea il ajutam pe Radu sa aseze folia in laminator in vederea lipirii a doua folii pentru a vedea calitatea lipirii si puterea laminatorului...."Elena Daniela Balog a povestit ca de fiecare daca cand plecau sa plaseze bancnote falsificat, e si iubitul sau inchideau telefoanele in scopul de a nu putea fi urmariti.," declara Elena Daniela Balog.Procurorii DIICOT care au realizat ancheta in acest caz precizeaza ca Radu Theodor Croitoru a savarsit singur cele mai multe operatiuni de contrafacere, care erau foarte migaloase si presupuneau mult timp de realizare, apeland la ceilalti doi membrii ai grupului pentru activitatile de procurare de materiale/instrumente necesare contrafacerii si, respectiv, pentru plasarea bancnotelor falsificate."Masurile de precautie pe care si le-a luat, il contureaza pe inculpat ca fiind o persoana foarte calculata, cu un program foarte bine stabilit, care a planificat activitatea gruparii si realizarea faptelor scop in cel mai ermetic mod posibil.Caracteristica solitara a comportamentului infractional al liderului grupului a fost completata pe parcursul activitatii antisociale de componenta dominatoare a inculpatului Croitoru Radu Theodor asupra celorlalti doi membri ai gruparii, exercitand actiuni persuasive si amenintatoare la adresa celorlalti doi inculpati, comportament ce rezulta din insaesi declaratiile acestora," conchid anchetatorii."Modul enigmatic si aparent dezinteresat al liderului in ceea ce priveste explicarea si atribuirea concreta a unor roluri in interiorul grupului, a fost de natura a ascunde activitatile efectuate de lider in scopul perfectionarii sale si atingerii scopului, dar acest lucru nu inseamna ca atributiile co-inculpatilor nu erau extrem de bine definite, asa cum am indicat anterior.," concluzioneaza DIICOT.Tribunalul Bucuresti l-a arestat preventiv, joi, pe Radu Theodor Croitoru, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, falsificare de moneda, punerea in circulatie de valori falsificate, detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori si inselaciune Iubita acestuia, Elena Daniela Balog, si cel de-al treilea partener al gruparii, au fost pusi sub control judiciar pentru 60 de zile.