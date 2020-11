Prefectul Berbeceanu acuza ca un consilier local PSD, condamnat la 4 ani pentru proxenetism, face parte din "Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar"

Iata postarea:

Potrivit acestuia, nu asta este supriza, ci faptul ca in sedinta de ieri a consiliului local, in ziua in care intregul mapamond a celebrat "Ziua internationala pentru eliminarea violentei impotriva femeilor", PSD l-a propus si a votat pentru ca Bogdan Petru Tiberiu sa faca parte din "Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar".Traian Berbeceanu isi ilustreaza postarea cu fotografii de la sedinta consiliului local si cu minuta deciziei."In urma cu mai bine de zece ani, impreuna cu echipa BCCO Alba Iulia, structura de elita pe care o conduceam la acea data, am organizat una dintre cele mai laborioase si spectaculoase actiuni, codificata, desfasurata la nivel national, pentru destructurarea unei grupari infractionale care avea ca preocupari traficul de minori, traficul de persoane, proxenetismul si prostitutia.Din gruparea infractionala, care numara peste 80 de persoane care actionau in Romania, Germania, Spania, Italia si Franta, facea parte si Bogdan Petru Tiberiu, cercetat in stare de arest si condamnat la o pedeapsa de vreo 4 ani inchisoare pentru proxenetism. Definitiv.La acea data am identificat si vreo 40 de victime ale gruparii, unele minore.Dupa 10 ani, Bogdan Petru Tiberiu a ajuns consilier local al orasului Geoagiu, fiind ales pe listele PSD. Dar nu asta este surpriza!In sedinta de ieri a consiliului local, in ziua in care intregul mapamond a celebrat "Ziua internationala pentru eliminarea violentei impotriva femeilor", acelasi PSD l-a propus si a votat pentru ca Bogdan Petru Tiberiu sa faca parte dinDaca nu el, atunci cine?Daca nu ieri, atunci cand?"