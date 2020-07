Reactia PNL Bucuresti la decizia DIICOT de clasare partiala a dosarului 10 august: Sfidare fata de toti oamenii decenti din aceasta tara

PNL Bucuresti condamna decizia DIICOT, de ieri 15 iulie 2020, si spune ca in 10 august 2018 in Piata Victoriei au fost si membri ai Partidului National Liberal, care "nu vor uita cele intamplate"."Printre oamenii care au protestat in Piata Victoriei in 10 august, s-au aflat foarte multi membri si simpatizanti ai organizatiilor noastre si lideri ai PNL Bucuresti. Toti stiu exact ceea ce au trait si ceea ce au patit ca urmare a interventiei jandarmilor, pentru ca au fost acolo. Un numar consistent de protestatari nevinovati din societatea civila dar si multi membri ai PNL Bucuresti, inclusiv Presedintele organizatiei Bucuresti, au fost raniti si gazati atunci", transmite PNL Bucuresti."Stim ca in structurile de ordine publica Ordinul este sfant. Este foarte posibil ca subordonatii sa mai faca si exces de zel, dar sa spui printr-o decizie, la capatul investigatiilor, ca fiecare jandarm din Piata a facut dupa cum a crezut el sau ea ca este bine, arata a sfidare fata de toti oamenii decenti din aceasta tara si din acest oras. Sefii decid in aceste structuri, sa spunem curajos lucrurilor pe nume. Bucurestiul a fost locul in care, sub guvernarea PSD , s-a strigat: Dreptate!", se mai spune in postare.