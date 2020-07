Profesorul de Tehnologie de la o scoala din Giurgiu care a intretinut raporturi sexuale cu o eleva, timp de doi ani, in schimbul unor sume de bani, trimis in judecata

"Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Giurgiu au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului A.G., pentru savarsirea infractiunilor de act sexual cu un minor, in forma continuata si pornografie infantila in forma continuata savarsita prin sisteme informatice", a transmis, joi, DIICOT Sursa citata a precizat ca, in perioada septembrie 2015 - iunie 2018, in care persoana vatamata minora a urmat clasele V-VIII la o scoala generala de pe raza judetului Giurgiu, inculpatul, profesor de Educatie Tehnologica la clasa in care invata minora, a inceput sa comunice cu aceasta atat prin intermediul aplicatiilor clasice (mesaje/apeluri telefonice), cat si prin intermediul aplicatiilor de socializare."In perioada iulie 2017 - 23.07.2018, inculpatul a intretinut in mai multe randuri relatii sexuale orale cu minora, uneori in schimbul unor sume de bani, respectiv 200 lei, alteori 300 lei, pe care inculpatul le oferea partii vatamate atat din proprie initiativa, cat si la solicitarea acesteia", au mai transmis procurorii.Totodata, in timpul sesiunilor de comunicare prin intermediul telefoniei mobile - comunicari video - inculpatul a realizat un numar de 11 capturi de ecran, care au caracter de materiale pornografice, in care apare partea vatamata minora si pe care inculpatul le-a detinut in galeria telefonului sau mobil.Dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare Tribunalului Giurgiu.Barbatul, in varsta de 66 de ani, a fost retinut in 12 iunie, fiind ulterior arestat.