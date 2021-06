Au explodat cazurile de pornografie infantila in Romania. Protagonistele sunt din ce in ce mai mici, iar la 12 ani au deja si cate cinci parteneri sexuali in acelasi timp

Procurorii arata ca victimele cazurilor de pornografie infantila sunt in general fete de varsta mica, din familii dezorganizate, cu parinti plecati in strainatate, lasate in grija unor rude fie prea in varsta, fie prea dezinteresate de viitorul lor.Este si cazul a doua adolescente din Prahova, una in varsta de 12 ani care pana la aceasta varsta a reusit sa intretina relatii sexuale cu sapte barbati. Pleca de buna voie de acasa, familia anunta disparitia ei de fiecare data, iar fata era gasita la domiciliul noului iubit, chair si la cateva sute de kilometri distanta de casa. Miza acestor escapade era fie un telefon mobil primit de la parteneri, fie haine "de firma", lucruri pe care nu si le-ar fi putut cumpara.Cea de-a doua adolescenta este doar cu un an mai mare. Parintii ei sunt plecati in Germania si de o buna perioada este lasata in grija bunicilor. Fata, de fel din comuna Manesti, judetul Prahova, avea o relatie de un an cu un tanar in varsta de 19 ani din Filipestii de Padure. Actele sexuale dintre cei doi erau filmate, iar cand fata a vrut sa puna punct relatiei, pentru ca se indragostise de varul iubitului ei, imaginile compromitatoare au devenit obiect de santaj. Tanarul tradat in dragoste a distribuit clipurile video atat prietenilor, cat si mamei fetei, ca sa se razbune. N-a stiut ca din acel moment putea fi acuzat de pornografie infantila. Mama fetei a fost cea care a si anuntat politia. Barbatul a fost retinut pentru audieri in urma unor perchezitii care au avut loc joi in Prahova, dar ulterior a fost plasat sub control judiciar. Este acuzat de pornografie infantila, corupere sexuala, act sexual cu un minor, dar este cercetat in libertate.Procurorii justifica decizia unei masuri preventive atat de blande tocmai din cauza numarului extrem de mare de dosare de pornografie infantila care au ajuns la DIICOT."Daca i-am aresta pe toti, pur si simplu nu am avea unde sa-i ducem, nu am avea loc in centrele de arest. Clementa aratam doar atunci cand sunt scandaluri intre iubiti, cand avem de-a face cu pedofili, cu persoane cu devieri sexuale evidente, care colectioneaza imagini cu copii in ipostaze indecente, atunci masura arestarii preventive este de la sine inteleasa, iar pedepsele in final sunt cu mult mai mari", au explicat, pentru ziare.com, surse DIICOT.Sursa citata a precizat ca infractiunea de pornografie infantila se retine atunci cand imaginile cu un minor filmat in ipostaze indecente sunt distribuite si altor persoane, fie in mediul online, fie intre cunoscuti, prin aplicatii.In cele mai multe cazuri de pornografie infantila, autorii filmeaza scenele de sex doar pentru a se lauda cu ele prietenilor si mai rar pentru santaj. In astfel de cazuri, santajul se rezuma la publicarea imaginilor pe retelele sociale sau trimiterea lor catre parinti in cazul in care victima refuza sa mai intretina relatii sexuale si cu alti parteneri. Foarte rare au fost cazurile in care imaginile au fost folosite pentru valorificare pe site-urile dedicate, sustin procurorii DIICOT.Acestia sustin ca explozia de cazuri de pornografie infantila a inceput la finele anului 2019 si continua inclusiv in prezent, cu victime din ce in ce mai mici, de 11, 12 sau 13 ani. Saracia este indicata drept principala cauza. Cele mai multe dintre adolescentele care ajung in astfel de situatii provin din familii cu venituri mici care nu pot asigura nevoile "must have" ale unui adolescent din ziua de astazi: telefon si in general gadgeturi, haine scumpe, plimbari la mall etc.Barbatii care ajung sa fie acuzati de pornografie infantila scapa in general cu pedepse derizorii, cel mult inchisoare de trei ani cu suspendare, cu conditia sa nu aiba antecedente penale. Astfel de condamnari sunt insotite si de pedepse accesorii, in baza carora inculpatii sunt trimisi sa munceasca in folosul comunitatii.Sunt de notorietate gafele instantelor care trimit barbati condamnati pentru pronografie infantila sau/si corupere sexuala sa munceasca fie la scoli sau gradinite, fie la biblioteca sau la centrele din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.