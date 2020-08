Rasturnare de situatie in dosarul "10 august": sefii Jandarmeriei implicati in reprimarea protestului sunt din nou urmariti penal de DIICOT

Initial, toti sefii Jandarmeriei pomeniti in ordonanta DIICOT de mai jos au fost scosi de sub urmarire penala , printr-o solutie emisa pe 26 iunie 2020 tot de catre DIICOT.Ramane clasata "cauza sub aspectul savarsirii, in forma tentativei, a infractiunii de actiuni impotriva ordinii constitutionale".Redam, mai jos, comunicatul de presa trimis de DIICOT pe tema infirmarii partiale a solutiilor de clasare in dosarul "10 august":"Prin ordonanta din data de 04.08.2020, procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a dispus urmatoarele:1. Admiterea plangerilor formulate de catre petenti impotriva Ordonantei din data de 26.06.2020, emisa in dosarul cu nr. 2122/D/P/2019.2. Infirmarea in parte a Ordonantei din data de 26.06.2020 emisa in dosarul numarul 2122/D/P/2019 cu privire la dispozitiile de:* clasare a cauzei sub aspectul savarsirii de catre suspectii maior CAZAN LAURENTIU VALENTIN, comisar sef de politie CHIRICA MIHAI DAN, colonel CUCOS GHEORGHE SEBASTIAN si colonel SINDILE IONUT-CATALIN a infractiunilor de abuz in serviciu prev. de art. 297 alin.1 Cod penal, participatie improprie la purtare abuziva prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, participatie improprie la fals intelectual prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal, participatie improprie la uz de fals prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 323 Cod penal, complicitate la abuz in serviciu prev de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva prev.de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, respectiv,* clasare a cauzei sub aspectul savarsirii infractiunilor de participatie improprie la fals intelectual prev. de art. 52 alin. 3 rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal si participatie improprie la uz de fals prev art. 52 alin. 3 rap. la art. 323 Cod penal, respectiv* clasare a cauzei sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de complicitate la abuz in serviciu prev de art. 48 alin. 1 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, respectiv complicitate la participatie improprie la purtare abuziva prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cat si* clasare a cauzei sub aspectul savarsirii infractiunilor de favorizarea faptuitorului, prev. de art. 269 cod penal , fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal si uz de fals prev. de art. 323 Cod penal,3. Redeschiderea urmaririi penale sub aspectul savarsirii de catre maior CAZAN LAURENTIU VALENTIN, comisar sef de politie CHIRICA MIHAI DAN, colonel CUCOS GHEORGHE SEBASTIAN si colonel SINDILE IONUT-CATALIN a infractiunilor de abuz in serviciu prev. de art. 297 alin.1 Cod penal, participatie improprie la purtare abuziva prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, participatie improprie la fals intelectual prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal, participatie improprie la uz de fals prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 323 Cod penal, complicitate la abuz in serviciu prev de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva prev.de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, respectiv, sub aspectul savarsirii infractiunilor de participatie improprie la fals intelectual prev. de art. 52 alin. 3 rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal si participatie improprie la uz de fals prev art. 52 alin. 3 rap. la art. 323 Cod penal, respectiv sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de complicitate la abuz in serviciu prev de art. 48 alin. 1 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, respectiv complicitate la participatie improprie la purtare abuziva prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cat si sub aspectul savarsirii infractiunilor de favorizarea faptuitorului, prev. de art. 269 cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal si uz de fals prev. de art. 323 Cod penal.4. Mentinerea solutiei de clasare dispusa in cauza cu privire la celelalte fapte.Ordonanta a fost inaintata Judecatorului de camera preliminara din cadrul Curtii de Apel Bucuresti in vederea confirmarii, potrivit disp. art. 335 alin. 4 CPP".