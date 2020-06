Roman acuzat ca a obtinut aproape 500.000 de euro din proxenetism si trafic de persoane. Printre victime sunt si minore

Ziare.

"Ulterior, le-a asigurat transportul, adapostirea si primirea in locatii inchiriate pe teritoriul Irlandei, le-a transferat in alte locatii de pe teritoriul Irlandei sau din Irlanda in Italia si invers, le-a supravegheat si controlat in scopul exploatarii sexuale pe perioade cuprinse intre doua luni si doi ani. In acest scop, inculpatul a folosit constrangerea psihica, mentinerea in eroare si santajul emotional, impovarandu-le cu datorii fictive, beneficiind in aceasta modalitate de cea mai mare parte a sumelor de bani obtinute de victime (aproximativ 475.000 de euro)", arata procurorii DIICOT.Luni, cu ocazia perchezitiilor realizate la domiciliul barbatului acuzat de proxenetism, procurorii DIICOT au ridicat documente, medii de stocare si corespondenta.