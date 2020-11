Seful clubului de motociclisti Hells Angels Bucuresti si doi neo-zeelandezi, arestati in dosarul de trafic de cocaina si asasinate la comanda

Gruparea

Instanta a fixat termen pe 16 decembrie pentru continuarea procedurii de extradare."Admite cererea formulata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. In temeiul art. 44 alin. 1 si 7 din Legea nr. 302/2004 republicata si art. 12 din Legea nr. 111/2008 pentru ratificarea Tratatului de extradare dintre Romania si Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2007, dispune arestarea provizorie, pe o durata de 30 zile, incepand cu data de 19.11.2020 si pana la 18.12.2020, inclusiv, a persoanei extradabile Lazar Marius (in vederea predarii catre autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii, pentru executarea mandatului de arestare nr. 1:20-cr-78 (01) emis la data de 04.11.2020 de catre magistratul competent din cadrul Tribunalului Districtual al Statelor Unite aleAmericii pentru Districtul de Est al Statului Texas.Fixeaza termen la data de 16.12.2020, h:10:00, sala P85, pentru continuarea procedurii de extradare. Se citeaza persoana extradabila la locul de detinere. Se asigura apararea prin aparator ales. Onorariul aparatorului din oficiu in cuantum de 2.024 lei se asigura din fondurile Ministerului Justitiei. Cu drept de contestatie in 48 ore de la pronuntare," este minuta instantei in cazul lui Marius Lazar.O grupare internationala de trafic de droguri a fost anihilata de politistii romani in colaborare cu anchetatori din Statele Unite ale Americii. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , a anuntat ca gruparea are ramificatii pe trei continete, in mai multe tari, printre care si Romania. In urma acestei actiuni au fost depistate trei persoane urmarite international, fiind confiscate 200.000 de dolari, o arma si cocaina."Gruparea are ramificatii pe mai multe tari, in trei continente, inclusiv in Romania. La actiunea de ieri alaturi de politistii romani au participat politisti, investigatori si doi procurori din SUA. Actiunea s-a desfasura cu sprijinul Directiei de Actiuni Speciale si al Serviciului pentru Actiuni si Interventii Speciale. Au fost astfel efectuate trei actiuni de prindere in flagrant delict si patru perchezitii domiciliare. MAI a implicat in aceasta actiune de forta inclusiv suport aerian prin dronele de dotare. Au fost depistate trei persoane urmarite international prin Interpol.Asupra unuia dintre suspecti a fost gasita suma de 50.000 de euro in numerar si actele de proprietate a doua imobile reprezentand o parte din plata unei imense cantitati de cocaina care ar fi trebuit sa ajunga sau sa tranziteze Romania. In urma activitatilor desfasurate de procurorii DIICOT, politistii romani au reusit sa impiedice un asasinat comandat de un cetatean roman. Acesta platise membrilor gruparii o suma de bani pentru a comite omorul", a declarat Marcel Vela.