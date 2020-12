Selectia pentru noua conducere a DIICOT se va face in prima jumatate a anului 2021

Care este situatia la DIICOT

Stelian Ion a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, ce se va intampla cu conducerea DIICOT."La DIICOT exista o conducere interimara. Din modul in care am vazut ca s-au desfasurat lucrurile in perioada trecuta, nu exista probleme deosebite, nu exista blocaje si nu exista situatia in care sa spunem ca nu este bine condusa aceasta institutie.Adica, ne aflam intr-o de echilibru, situatia este sub control, insa in principiu nu sunt pentru lungirea interimatelor, asa incat voi discuta si cu doamna procuror adjunct, care asigura interimatul despre oportunitatea acestei desemnari si voi lua o decizie", a transmis Stelian Ion.El a mai spus ca doreste ca selectia pentru noua conducere a DIICOT sa fie realizata in prima jumatate a lui 2021."Imi doresc sa facem cat mai repede aceasta desemnare pentru ca interimatele nu au fost bune niciodata si ele condus la o stare de provizorat si nu neaparat de stabilitate in cadrul unei institutii. E in preocuparea mea sa facem acea selectie cat de repede, in prima jumatate a anului, estimez sa facem acea selectie", a mentionat ministrul Justitiei.Conducerea DIICOT este asigurata de catre procurorul Sef Adjunct DIICOT, Oana Daniela Patu din luna septembrie. Asta dupa ce Giorgiana Hosu a demisionat de la conducerea institutiei ca reactie a faptul ca sotul sau a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare.Sentinta a fost data in dosarul in care este acuzat ca a ajutat-o pe Angela Toncescu, fost membru in Consiliul de Administratie al Carpatica Asig Sibiu sa influenteze deciziile de la nivelul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) astfel incat sa obtina avizul pentru numirea in functia de presedinte al CA al Carpatica Asig.