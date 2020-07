Sentinta finala in cazul unei femei trimise in judecata de DIICOT pentru ca "a golit" cardul furat din casa unei prietene

Femeia a fost acuzata ca, in luna martie 2019, in timp ce se afla in casa unei prietene, i-a furat femeii cardul aflat intr-o poseta, iar pentru ca stia codul PIN a scos de pe card suma de 1.800 de lei. Cand a constatat ce s-a intamplat, victima a depus plangere, iar dosarul a ajuns la DIICOT Victima si-a retras plangerea pentru furt, dar procesul pentru acces ilegal la un sistem informatic si operatiuni financiare efectuate in mod fraudulos a continuat. In urma procesului, care s-a judecat la Tribunalul Prahova si la Curtea de Apel Prahova, femeia care s-a "infruptat" din cardul prietenei sale a fost condamnata la doi ani si opt luni de inchiosare cu suspendare."Instanta se raporteaza la urmarile produse, respectiv producerea unei pagube in patrimoniul titularului instrumentului de plata electronic si producerea unei stari de pericol ca urmare a incalcarii dreptului la siguranta datelor informatice, dar si la pozitia de cadru didactic a inculpatei care obliga la o conduita ireprosabila in societate", se arata in sentinta Tribunalului Prahova,prin care femeia a fost condamnata la doi ani si opt luni de inchisoare . In apelul de la Curtea de Apel Ploiesti pedeapsa a fost majorata la doi ani si noua luni.