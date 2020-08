STENOGRAME Au inceput jocurile de culise pentru sefia clanului Duduianu. Cum functioneaza fabrica de facut bani negri a interlopilor: "Vin acolo si te tai"

Jocurile de putere

Ciprian Pian si Gratian Pian

Imprumuturile lui Mihai Vlasov

"Prajitura" si "fenta"

Cum functiona afacerea

Regulile camatarilor

Castigurile, reinvestite

Cum erau recuperati banii

Povestea din Franta

Cum a luat banii unor jucatori de barbut

Marturia unui martor

Laudele de la telefon

Daniel Duduianu: Daca nu-ti rup mana pa bune

Lovitura cu palma

Amenintarile lui Valentin Duduianu

In inregistrarile video de la nunti si botezuri, interlopii se filmeaza cand arunca cu mii de euro in manelisti pentru dedicatii. Care este sursa banilor? Camataria si jocurile ilegale de noroc aduc clanului fonduri importante, potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com.Sursele citate au explicat ca in ultimul deceniu gruparea Duduianu se axasese in principal pe astfel de afaceri, dar rula sume uriase bani, de ordinal sutelor de mii de euro. "In lumea interlopa sunt renumiti pentru violenta , iar anumite grupari prefera sa le accepta suprematia si le platesc o cota de castig, doar sa fie lasate in pace," explica sursele citate.In lupta pentru teritoriu, membrii clanurilor Rinu si Duduianu, altadata parteneri in afaceri, au ajuns acum in conflict . Oricum, jocurile de putere din lumea interlopa sunt complicate. De exemplu, gruparea Rinu a evoluat in ultimul deceniu de la un satelit al Caranilor, la o grupare de sine statatoare. Situatia este si mai complicata in gruparea Duduienilor, care este la un pas de a se sparge.Astfel, dupa moartea lui Ion Duduianu, zis Segher- in octombrie 2018, si al lui Petrisor Duduianu (si-a schimbat ulterior numele in Nicolae), zis Cristofor- in decembrie 2018, fratele acestora, Niculae Duduianu, zis Pian, a incercat cu greu sa tina clanul unit.In varsta de 77 de ani, condamnat la 5 ani, 10 luni si 20 de zile pentru tentativa de omor , Pian il desemnase pe fiul sau Florin Mototolea, zis Emi Pian, la conducerea gruparii. Pozitia acestuia era contestata discret de alte factiuni din familie, veri si rude indepartate. Din respect pentru batranul Pian, nimeni nu l-a contestat fatis.De altfel, surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca in seara in care Emi Pian a fost executat de interlopul din clanul Rinu, el avea rolul de banca la un joc de barbut organizat ilegal. Un rol pe care doar un interlop respectat il putea detine. Primea un comision pentru aceasta pozitie. De asemenea, tot el se ocupa si cu imprumutul pe termen scurt al pariorilor care pierdeau si aveau nevoie de bani sa revina la masa de joc.Primul care a revendicat conducerea clanului dupa moartea lui Emi Pian a fost fratele sau, Laurentiu Duduianu, zis Ciprian Pian. Sunt insa si alte nume care solicitau aceasta pozitie, cu mai multa experienta. Printre cei mai cunoscuti interlopi din clan se numara Aramis Duduianu, Vasile Duduianu zis Instronom, Sofian Vaduva, zis Denom si Miltiade Vaduva, zis Seif. Refugiat in Anglia, Florin Cristian Duduianu, cunoscut ca Anaser, a spus ca se va intoarce si el in tara.Momentan, exista un incovenient pentru desemnarea unui lider al clanului, fratii Laurentiu Duduianu, zis Ciprian Pian, si Gratian Duduianu, sunt arestati pentru ca ar fi pus la cale razbunarea fratelui lor. Aceeasi problema o are si Sofian Vaduva, zis Denom, si alti apropiati ai acestuia, care au fost arestati in dosarul in care mai multi interlopi au fost pusi sub acuzare pentru talharie si santaj asupra unor manelisti celebri, cum ar fi Florin Salam, Nicolae Guta si Tzanca Uraganu.Dar sa ne intoarcem la jocurile de noroc si camatarie, sursa principala de bani a Duduienilor. In 2013, procurorii din Parchetul Capitalei au trimis in judecata mai multi membri ai clanurilor de interlopi "Duduianu" si "Caran", acuzati ca dadeau bani cu camata unor amatori de jocuri de noroc in cazinourile de lux din Bucuresti.Printre clientii lor erau mai multi afaceristi, vedete din lumea mondena, dar Mihai Vlasov, fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Vlasov era "alintat" in discutiile interlopilor drept: "tataie", "mosu", "mosneagu" sau "batranu".Era un client fidel, care imprumuta sume uriase de bani, pe care le restituia la termen, impreuna cu dobanda aferenta. De exemplu, intr-una din seri, Vlasov a imprumutat chiar suma de 1,5 milioane de euro, pe care a restituit-o a doua zi, potrivit unui martor. In acest caz au fost trimisi in judecata mai multi membri ai clanului Duduianu, cei mai cunoscuti fiind Sofian Vaduva, zis Denom, si Nicolae Duduianu, zis Caleea.Cazinourile reprezinta localuri in care sunt rulate importante sume de bani, iar clientii acestora sunt persoane care au disponibilitati banesti, arata procurorul care a facut ancheta "Clientii cazinourilor sunt, totodata, persoane vulnerabile, care, din cauza pasiunii pentru jocurile de noroc, sunt dispuse sa parieze sume mari de bani, fiind expuse permanent riscului real de a ramane fara lichiditati ca urmare a pierderilor inregistrate.," se arata in rechizitoriu.Patru clanuri isi imparteau aceasta afacere in Bucuresti: Caranii, Duduianu, Rinu si Vancica. Duduienii erau infratiti cu Caranii, fiind cunoscut faptul ca acestia din urma ii folosesc pe primii in actiuni violente sau de impartire a sferelor de influenta. Membrii clanului Vancica sunt cunoscuti ca detin foarte multi bani si actioneaza sub protectia si probabil si la indemnul Caranilor". Si in fine, cel mai mic clan, este vorba de anul 2013, gruparea Rinu, care functiona sub aripa Caranilor.Pentru a intelege mai bine acest timp de imprumut, acordat unui jucator, dobanda minima era de 10% pe zi sau cota din castig. Un martor sub acoperire explica procurorilor cum functiona. In cazul unui imprumut, daca jucatorul pierde, cazinoul/casa- daca este un joc organizat ilegal ii da acestuia 10% din suma de bani pierduta, iar daca jucatorul castiga trebuie sa-i dea camatarului banii imprumutati la care camatarul mai solicita dobanda convenita. Peste dobanda, camatarul, precum si apropiatii sai cer un anumit comision intrucat jucatorul trebuie sa fie recunoscator ca a castigat jucand pe banii camatarului.Nu exista insa o regula. De exemplu, in unele situatii procentul dobanzii a fost stabilit la 250% (in cazul interlopului Gheorghe Marius, zis Marius al lui Rinu', cand debitorului i-a fost imprumutata suma de 3.000 euro si a restituit, in final, 7.500 euro), iar in alte situatii procentul dobanzii a fost de 13% (in cazul lui Daniel Duduianu, zis Edison, cand debitorului i-a fost imprumutata suma de 750 euro cu o camata initiala de 100 euro).Dobanda este stabilita fie sub forma unei sume exprimate in euro sau in lei (in functie de moneda in care s-a acordat imprumutul), fie sub forma unui procent care urmeaza sa fie raportat la suma imprumutata.Interlopii mergeau cu regularitate in cazinouri (aproape in fiecare seara), sunt recunoscuti de angajati si sunt considerati "de-ai casei". Totodata, ei sunt cunoscuti de catre jucatorii din cazinouri ca fiind persoane care dispun de foarte multi bani pe care ii ofera cu titlu de imprumut, astfel ca de cele mai multe ori initiativa incheierii conventiei apartine nu acestora, ci chiar debitorului."Inculpatii se anunta reciproc sau sunt anuntati de cei din anturajul lor cu privire la prezenta in cazinouri a jucatorilor care sunt cunoscuti ca pariori a unor sume mari de bani la jocurile de noroc, pentru a se afla in preajma acestora in momentul in care vor ramane fara lichiditati. O data ce clientii in cauza se afla in pierdere, inculpatii le pun la dispozitie sumele de bani solicitate, urmand ca acestea sa fie, ulterior, restituite impreuna cu dobanda impusa.Inculpatii personal sau prin intermediul celor din anturajul lor ii urmaresc indeaproape pe debitorii - jucatori la mesele de joc pentru a afla de indata daca au inregistrat vreun castig. In momentul in care debitorul lor castiga, inculpatii il abordeaza si insista sa li se restituie banii si dobanda aferenta, cunoscand ca trebuie sa isi recupereze sumele imprumutate cat mai repede intrucat exista posibilitatea ca jucatorul sa se fi imprumutat de la mai multi camatari," explica anchetatorii.Banii imprumutati impreuna cu dobanda aferenta sunt primiti de catre interlopi, fie personal, fie prin intermediul unor apropiati sau sunt depusi de debitori in conturile deschise la cazinouri pe numele acestora.Potrivit regulilor nescrise, debitorul are obligatia de a-si achita datoria in cuantumul, la termenul si in conditiile impuse de camatar sau convenite cu acesta, dupa cum urmeaza:* Daca debitorul castiga sume de bani la jocurile practicate in cazinouri sau intra intr-un termen scurt in posesia sumelor necesare, capitalul si dobanda se achita in aceeasi seara ori cel mai tarziu in zilele urmatoare;* Cand cel care imprumuta banii si debitorul stabilesc un termen al restituirii situat la un interval mai mare de timp de la momentul acordarii imprumutului, de regula cateva luni, debitorul achita lunar, pana la restituirea intregii datorii, a suma de bani reprezentand camata;* Cand cel care imprumuta banii si debitorul stabilesc un termen al restituirii situat la un interval de cateva zile, dobanda stabilita intr-un procent fix pentru fiecare zi de intarziere se achita la aceeasi data impreuna cu suma imprumutata;* Suma imprumutata si dobanda exprimata in euro sau in lei se achita la termenul convenit de parti, fara ca in perioada intermediara sa aiba loc vreo prestatie baneasca din partea debitorului.Sumele de bani obtinute in aceasta modalitate sunt rulate de catre inculpati si sunt "investite" in noi imprumuturi cu camata acordate altor persoane.In cazul in care debitorii nu restituie la termenul convenit suma imprumutata si dobanda impusa sau nu o achita in intregime, interlopii- creditori ii contacteaza telefonic, exercitand presiuni asupra acestora pentru a-i determina sa isi achite datoriile.Intrucat acestia sunt cunoscuti ca persoane violente, cu o pozitie influenta in lumea interlopa, victimele acestora dau curs solicitarii de a restitui sumele imprumutate si dobanzile, in aparenta de bunavoie si liberi de orice constrangere. In realitate, este suficient ca victimelor sa li se transmita ca "se va pune capat prieteniei" (expresie des utilizata in discutiile pe care inculpatii le au cu debitorii lor), pentru a li se crea convingerea ca inculpatii sunt dispusi sa actioneze fie impotriva integritatii lor fizice sau morale, fie impotriva patrimoniului, daca nu vor obtine efectul dorit.Daca aceste presiuni nu au rezultatul urmarit, inculpatii apeleaza la amenintari cu acte de violenta fizica sau chiar la acte de violenta fizica pentru a intra in posesia banilor care le sunt datorati. In unele situatii inculpatii isi urmaresc victimele in locurile pe care acestea le frecventeaza, in incercarea de a-si recupera sumele imprumutate.Potrivit procurorilor, Nicolae Duduianu, zis "Caleea" este un individ agresiv, avand reputatia de persoana violenta - motiv pentru care este folosit in recuperarea banilor dati cu camata de catre cei din anturajul sau. Acest lucru reiese si din continutul urmatoarelor discutii, interceptate in baza actelor de autorizare emise in cauza de catre instanta Nu merge..., ma. L-am luat pa Aramis dupa mine astazi, m-a lasat la mos si-a plecat! Cu taxiu'.Pa Aramis?Da! Ce dracului! Aramis cand are nevoie da mine atuncea ma cauta. Atat!Aramis si Emi! La fel.Are libertate... Emi cand are nevoie de mine daca nu spui ca intra-n sevraj. I-am scos banii de la... de la Relu...I!Da! Si-am zis ca-mi da si mie acolo o suta, doua de euro! Cand a luat banii mai m-a sunat?Nimic!Sa-nnebunesc! Nimic! Ce dracu'!Oameni care nu vede decat banii.Mamaaa! Vine rog... vine sa... roaga lor la mine ...Procurorii au pastrat cateva stenograme, din care reiese modul in care actiona Nicolae Duduianu.Auzi, ma?Da.Am fost in Franta acum cativa ani, pana sa fiu inchis. Am fost in Paris ca sa imi cumpar un incarcator pentru un telefon pe care il furasem. Ala de la telefoane ne cunostea pe toti, stia si franceza.E, normal ...Intra doi marocani inauntru si il intreaba pe ala: cine e cu telefonul ala?/ Al lu' baiatu' asta./ Spune-i ca-l iau eu, nu i-l mai dau.Baga-mi-as p*!Imi zice: Auzi ca ii place si nu ti-l mai da./ Vrea sa-l cumpere?/ Nu. Il ia asa./ N-are cum, frate. Eu nu il vand./ Nu-ti da bani pe el./ Si?/ Il ia cu japca./ Daca poate, sa-l ia. Spune-i! Ala de langa el deja se pregatise.Da ...Sa ma duci mort la Libertatea!Sa te fereasca Dumnezeu!In secunda urmatoare am bagat briceagul in el. Zice celalalt: spune-i ca vreau sa fiu prieten cu el. Le-am spus asa: spune-i ca eu nu vreau prieteni d-astia.Aha! A vazut ca esti campion ...Sunt mai multe astfel de discutii in dosar, din care reiese ca Nicolae Duduianu era folosit pentru recuperari, actiuni violente, intimidari. In schimbul acestor servicii, Caleea primea mici sume de bani de la acestia de ordinul sutelor de euro.Da, sefule?Ce faci, ma?Uite, bine.Cum spuneai ca il cheama pe ala, ma?Ramon, sefule.Ce primesc si eu d-acolo?Sa moara familia mea de nu-i verii mei, de-ti baga o spaga si tie pentru ca meriti. Hai!Ne vedem mai incolo?Da. Hai!Hai ca vorbim mai incolo. Te pup! Hai!Din discutiile telefonice reiese si modul in care Nicolae Duduianu a intrat peste mai multi jucatori, stransi intr-o camera de hotel din Bucuresti, si si folosindu-se chiar de arme albe, i-a deposedat pe acestia de banii cu care participau la jocul de barbut.La masina! Vine Denom dupa mine, imi spune si ma duc sa-mi iau masina de-acolo c-aveam a doua cheie acasa! Denom a plecat la cazino! N-a-nceput picioarele cand mi-a spus sa tremure si creierii-n cap si ochii?! Nu mai puteam! Unde crezi c-am fugit, ma?Unde?Sa moara copiii mei, la Rin direct! La etajul ..., jos Seif, Francezu, Ion, Remus! Am intrat inauntru, in rafale i-am luat! Gigi s-a pitit sub pat...Al lui Ion...Ihim...E, si? Nu te-ai dus cu ei?Baga-mi-as p*-n copiii lor, acolo! "Domne, raspund eu!" "Ce raspunzi tu, ma?!", cand m-am facut spre Seif a saltat picioarele ca femeia spre mine...Daca mai intra el in cazinoul ala de maine seara, el e smecher eu sunt prost! Sa vedem unde mai umbla ei! Adu banii! Adu banii la oameni aici, in benzinarie, sa ma duc sa joc barbut cu ei ca sunt bagat 130.000! Pui botul sa iei banii? Vii tu sa iei banii la oameni? Cand ai facut tu magarii de-astea, Caleea?A?!Cand ai facut tu magarii de-astea sa iei banii la lume?Pentru ca vorbesti de mine urat in fata lui S., la... pe speaker, sa moara copiii mei, in fata la toti!Si de ce n-ai venit sa vorbesti frumos?Pai, nu mai puteam! Trebuia, ca faceam infarct!Iata cum descrie un martor scena: Dupa 20 de minute de la debutul jocului, in camera respectiva a intrat Duduianu Nicolae, zis "Caleea", avand un cutit in mana cu lama de aproximativ 15 centimetri (aproximativ 25 centimetri in total), cu care a inceput sa-i ameninte pe toti cei prezenti in camera. Acesta s-a indreptat catre I.P. si, amenintandu-l in continuare cu cutitul, i-a pretins sa-i restituie suma de 18.000 de lei. Acesta i-a raspuns lui Caleea ca nu are sa-i dea niciun ban.Imediat, Caleea a inceput sa-l injure pe acesta si i-a luat toti banii pe care ii avea in fata sa, folositi la jocul de barbut. In continuare a inceput sa ii injure si sa ii ameninte ca ii taie cu briceagul si pe ceilalti prezenti in camera, luandu-le la toti banii pe acre ii aveau in fata lor.Astfel, sub amenintarea cutitului, acesta i-a luat banii lui Remus, lui S. si lui I. F.. In total le-a luat acestora aproximativ 40.000 de lei. Dupa ce le-a luat acestora banii, Caleea i-a mai amenintat inca o data, spunandu-le ca va veni sa le ia banii cu japca de fiecare data cand vor juca barbut.Despre Caleea stiu ca nu participa la jocurile de barbut ci doar se uita la cei care joaca iar cand acestia castigau se tinea dupa ei sa-i dea si lui o parte din sumele castigate, sume cuprinse intre 100 si 500 de euro."Imediat dupa lovituram Nicolae Duduianu zis caleea, il suna pe Sofian Vaduca, zis Denom si se lauda cu prada.Da, ma?Ce faci?Uite, aici la cazino, la aparate.Sa moara Armando. De nu e teroare.Ce?!Teroare. Sa moara Armando! E talharit si omorat la etajul 11.Ei?Ai innebunit?!Vino incoace. Unde esti?Ce dracului?!Vino aici.Daca nu a cazut pe capul meu...Ma, unde esti? Ce ai facut?Le-am luat la barbut 180 de milioane.Ba! Nu mai vorbi de asta la telefon!Ma pis pe ei! La barbut am luat!aici?Nu!Unde sa vin?Te sun eu cand vin eu acolo!Hai, ma, ca nu am bani!Ce vrei?Vreau sa-mi dai cateva milioane!Hai, ma, ca vin eu! Sunt pe drum!Ies acum, numai zi si acum plec!Vine eu, ma, acuma!Hai!Intr-un mod aproape similar actiona si un alt membru al clanului Daniel Duduianu, potrivit interceptarilor din dosar. Acesta ii adreseaza unui datornic amenintari cu acte de violenta fizica ("daca nu-ti rup mana pa bune", "daca nu ti-oi rupe picioru' pa bune"), lasand, totodata, sa se inteleaga faptul ca este dispus sa puna in aplicare amenintarile chiar daca va fi denuntat organelor de politie pentru actele sale.Ba, al dracu' sa fiu cu toti fratii mei, cand pun mana pa tine daca nu-ti rup mana pa bune! Poti sa spui, nu la Politie si la Interpol sa spui! Daca scapi pana nu-ti rup mana pa bune!...Sa dea dracu'n mine, sa mananc volanu' asta-n draci! Nu Politia, sa te-asculte un milion de politisti! Bagi unu' la puscarie da' raman 2-3 p-afara! Daca nu ti-oi rupe picioru' pa bune! Si Ionut daca se simte smardoi, mie personal sa-mi zica!Totodata, cu ocazia acestei convorbiri telefonice, interlopul a confirmat faptul ca, in contextul unei intalniri anterioare, i-a aplicat unui martor o lovitura cu palma peste fata, cu acelasi scop, de a-l determina sa-i remita. Suma cu privire la care pretindea ca ii revine dintr-o intelegere.Stai linistit ca o sa stam de vorba! Am vorbit prieteneste cu tine in fata la Socului acolo si n-ai vrut sa intelegi, ai facut ...Si trebuia sa-mi dai o palma.Ai facut pa .... baga-mi-as ...()...-n mortii tai, sa moara frati-miu de nu ti-oi da de te-oi pune la urgenta, bolnavule!In fine, si in cazul unui alt membru al clanului, Valentin Duduianu, situatia este identica. Interlopul a sunat la un lautar care aveao datorie si i-a cerut in mod insistent sa-i remita prin intermediul unui nepot de-al sau care se afla la acelasi eveniment , suma de 1.000 de euro sau cel putin 4.000 lei. In contextul acestor convorbiri, persoana vatamata a afirmat ca i-a inapoiat suma de 1.000 de euro in mai multe transe, fapt confirmat si de catre inculpatului Duduianu Valentin.Cu toate acestea, interlopul i-a atras atentia persoanei vatamate ca el nu a primit niciodata suma de o mie de euro intreaga, ci numai "cu taraita, cate 50-100 de euro", acesta fiind motivul pentru care dorea sa-i fie restituita, intr-o singura transa, intreaga suma.Desi lautarul a motivat ca nu dispunea de intreaga suma si i-a promis interlopului sa-i achite la acel moment 400 de euro, urmand ca la o data ulterioara sa-i remita inca 100 euro, pentru a-l determina sa-i plateasca intreaga datorie, interlopul l-a amenintat in mod repetat cu acte de violenta: "de oi scapa din mana mea pana nu te bat", "de nu te-oi bate acum", " ma faci de nu pun cativa insi de va omoara acolo", "te distrug de tot", "vin acolo si te tai", " dai de belea cu mine", "daca nu-ti distrug viata original".Alo!Lautar: ().... Sefule, stai asa! Ma auzi?Zi! Zi ma!Stai asa! Ii dau... Ma auzi?Zii!Ii dau lui Cristi... Cat e 400 de euro?Ce 400 de euro!?Sa-i dau lu Cristi sa-ti aduca cand vine la Bucuresti.400 de euro!?400 acum!Nu mi-ai raspuns de atata timp!Zau daca am avut!Sa nu apuc ziua de maine de oi scapa din mana mea pana nu te bat!Dar imi dai pe juramant, poate.Nici un juramant, de nu te-oi bate acum!Tu stii...Bai, asculta-ma, lasa vrajeala, gata!Ca eu daca aveam, nu stateam.Daca vrei sa fim prieteni, da-i toti banii acum!Nu am, tata!Pai cum nu ai ma!? Ca ai luat 100 de milioane!Pai nu sunt eu, tata, nu e formatia mea, e Gabita de la Buzau. Vino incoace sa vezi. Hai, te astept aici!Bai Mihaie! Lasa vrajeala, ca tu stii doar de frica! Vrei sa pun sa te bata?Asculta aici!Sa mor in locu acesta, ma faci de nu pun cativa insi de va omoara acolo! Ma auzi?Sa moara copii mei daca e formatia mea! Poate acum ma crezi! Si frati-mio sa moara!Asculta-ma! Ai cantat pana acum cateva minute tu cu formatia ta!Nu e a mea, tata! Ma jur pe copii! Nu e a mea!Da-i banii lu ala, o mie de euro ca sa nu vin acolo!Nu am! (). Vino incoace sa vezi, hai vino sa vedem cum facem!Bai Mihaie, da-i banii, nu ma mai chema dupa tine cum m-ai chemat mereu, degeaba!Nu am! Asculta-ma putin, asculta-ma un pic, nu mai face asa!Sa mor in locul acesta daca ramane sa mi-i dea, de acum incolo decat cu frati-tau am belea, si cu tine, separat, indiferent ce ar fi de nu iei bataie de la mine!Asculta-ma! Esti fratele meu, esti viata mea, asculta-ma!Da, stiu! Esti nebun!?Asculta-ma! Ia astia ca sa fie 400, asculta-ma un pic, daca nu iti dau in cateva zile pana la 500, imi faci ce vrei, ai dreptul atunci!Ce pana la 500, ma?Iti dau acum pe astia 400...Mihaie!Asculta-ma un pic!Tu nu ma invarti pe mine!Nu te invart, asculta-ma!Sa mor in locul asta daca mai canti undeva de nu te omor!Stiu, sefule, dar nu e formatia, uite m-am jurat pe copii!Da-i lu acela banii acum, da-i 40 milioane si gata!Nu am mai sefule, ce-mi faci ma tata? Ma faci de belea cu oamenii aici!